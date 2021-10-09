AKP’li belediye, Üsküdar’daki kupon araziyi satışa çıkardı

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Altunizade’deki “kupon arazisini” satışa çıkarıyor. Şu an İSPARK tarafından otopark olarak kullanılan araziye otel yapılmasının planlandığı öğrenildi. CHP’li Doğan Tekel, satış kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Özlem GÜVEMLİ

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Üsküdar Belediyesi gelir sağlamak için arsa satmaya karar verdi. Üsküdar Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumlarında Üsküdar Altunizade'de bin 343 metrekarelik ”turizm tesisi” fonksiyonuna sahip parselin tamamının belediye gelir getirmesi amacıyla ihale ile satışa çıkarılabilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi istendi.

İBB Meclisi'nde arsa satış tekliflerinin büyük çoğunluğuna “hayır” oyu kullanan AKP ve MHP grubu, Üsküdar Belediye Meclisi'nde “evet” oyu kullandı. Teklif mecliste AKP-MHP grubunun oyları, CHP ve İYİ Parti grubunun muhalefeti ile kabul edildi. Üsküdar Belediyesi'ne ait parsel, önümüzdeki günlerde tahmini bedeli belirlenerek ihaleye çıkarılacak. Satışa çıkarılacak arazinin üzerinde şu an İBB şirketi İSPARK tarafından işletilen otopark bulunuyor.

“KUPON ARAZİLERİ RANTA DEĞİL HALKA AÇIN”

Satış kararına karşı çıkan Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Tekel, “Burası çok kıymetli bir arazi. Sürekli bütçemizde sorun yok deyip gelir getirmek için Üsküdar'ın malını mülkünü satıyorlar. Bu tür kupon arazilerin ranta değil halka açılması gerek. Kamuya dönük bir projede kullanılmalı çünkü Üsküdar'ın kreş sorunu var, sosyal tesis ihtiyacı var. Ancak turizm tesisi imarına sahip araziyi otel yapılmak üzere satışa çıkarıyorlar” dedi. Tekel, satış kararına karşı yargıya başvuracaklarını söyledi.