AKP’li belediye yapılmayan etkinliklere milyonlar harcamış

CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan'ın yanı sıra ilçe belediye meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda, konuşan CHP Yıldırım ilçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, AKP'li Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın 2 yıllık görev süresini değerlendirdi.

“YILDIRIM BELEDİYESİ MÜLK SATARAK BORÇ ÖDÜYOR”

AKP'li Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın göreve geldikleri ilk yılı mali disiplin yılı olarak ilan ettiklerini ve 200 milyon TL borç ödemesi yaptıklarını söylediğini aktaran Yeşiltaş, şöyle konuştu:

* Gerçek şudur ki; Yıldırım halkına ait olan AKP'li Yıldırım Belediyesi'nin arazileri, arsaları, daireleri, dükkanları satılmış ve borç ödemeleri bu şekilde gerçekleştirilmiştir.

* Ortada iddia edildiği gibi bir tasarruf ve mali disiplin bütçesi yoktur. Başkan Oktay Yılmaz göreve geldiğinde, Yıldırım Belediyesi'nin 472 milyon TL borcu vardı.

* Belediye Meclis Üyelerimizin takibi ve titiz çalışmaları neticesinde, belediye borcunun zamanında tahakkuk ettirilmeyen hak edişlerden dolayı 70 milyon TL civarında artarak, 540 milyon TL olduğu ortaya çıkartılmıştır.

* O gün borç rakamının 540 milyon TL olduğunu kabul etmeyen belediye başkanı, bugün borcun 540 milyon TL'den 361 milyon TL'ye düştüğünü kendi ağzı ile adeta itiraf etmiştir.

* 2019 yılında belediyenin arazi, arsa, dükkan ve daire satışlarından elde ettiği gelir 143 milyon TL, 2020 yılında ise belediyenin arazi, arsa, dükkan ve daire satışlarından elde ettiği gelir 53 milyon TL'dir. Buradan da anlaşılıyor ki, başkan Yılmaz iki yıllık görev sürecinde belediyenin 196 milyon TL'lik mülklerini satarak borç kapatma yoluna gitmiştir.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ELİNİZE YÜZÜNÜZE BULAŞTIRDINIZ”

AKP'li Yılmaz’ın kentsel dönüşüm projelerini de eleştiren Yeşiltaş, bu projeler için belediye kasasından 200 milyon TL’nin çöpe atıldığını öne sürdü. Yeşiltaş konuşmasına şöyle devam etti:

* Önceliğimiz kentsel dönüşüm diyorsunuz. 18 yıldır imar ve kentsel dönüşüm projelerini elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Yıllardır kentsel dönüşüm plan ve projeleri hazırlayıp, bu planların sadece kâğıt üzerinde ve ya maket olarak kaldığını ve bu planlar için belediye kasasından 200 milyon TL'nin çöpe atıldığını biliyoruz.

* Bu çarçur ettiğiniz paralar Yıldırım'da yaşayan esnafın, işçinin, emeklinin ve fakir fukaranın alın teridir. Daha önce Mevlana Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacaktı, fakat bakanlık bu projeyi Yıldırım Belediyesi'ne bıraktı.

* İnşaat bittiğinde bir dairenin maliyeti 428 bin TL'ye ulaşmıştı, fakat bu daireler 320 Bin TL civarında satılarak her dairede, Yıldırım Belediyesi 100 bin TL'ye yakın zarara uğratılmıştır.

* Mevlana kentsel dönüşüm alanında hak sahipleri mağdur edilmiştir, belediyeye ait taşınmazlar, yeşil alanlar, müteahhitlere verilerek belediye yüklü miktarda borç altında bırakılmıştır.

* Bu nedenledir ki; vatandaşa hizmet olarak gitmesi gereken, biz Yıldırımlıların paraları ne yazık ki yıllardır borç ve faiz ödemesine gitmektedir.

“YÖNETTİĞİNİZ BELEDİYE SADECE HAYAL ÜRETMİŞTİR”

Yeşiltaş, Belediye Başkanı Yılmaz’ın verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek, yapılmayan projeleri hatırlattı.

Belediyenin 2 yıllık döneminde sadece hayal pazarladığını belirten Yeşiltaş, şunları söyledi:

* Kapalı pazar alanları yaptık diyorsunuz, sadece Millet Mahallesi’nde yapımı devam eden pazar yerinin dışında, sizin döneminizde hiçbir kapalı pazar alanı yapılmamıştır.

* ‘Duaçınarı Mahallesi’nde, 30 dönüm alan üzerinde, sosyal yaşam merkezi kazandıracağız’ diyorsunuz. Şu ana kadar, alanın yapımında hedeflediğiniz noktanın yüzde 20'lik kısmını dahi tamamlayamadınız.

* ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ dediniz, ancak şu ana kadar plan dışında yapılmış hiçbir şey yok. ‘Barış Manço Kültür Merkezi'ni yenileyeceğiz’ diyorsunuz, bırakın yenilemeyi bir çivi dahi çakmadınız.

* Mimar Sinan Spor Tesisi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Yıldırım Kent Ormanı, Gökdere Millet Bahçesi, Cumalıkızık Mesire Alanı, Değirmenönü Mesire Alanı, Hanımeli Çarşısı diyorsunuz, sadece diyorsunuz. Hiç bir şey yapmadığınızı biz de görüyoruz.

* Yıldırım halkı da görüyor. 2 yıllık döneminizde ve 18 yıldır iktidar olduğunuz süre zarfında, yönettiğiniz belediye sadece hayal üretmiştir. Elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yapmadınız, sadece hayal pazarladınız ve pazarlamaya devam ediyorsunuz.” dedi.

“YAPILMAYAN KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNE NASIL OLUYOR DA 12,5 MİLYON TL HARCANIYOR?”

AKP'li belediyenin harcamalarına da değinen Nihat Yeşiltaş, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere, 2019 yılında yaklaşık 5,5 milyon TL harcama yapılmışken, 2020 yılında pandemi kısıtlamalarından dolayı kültür ve sanat etkinlikleri yapılmazken, nasıl oluyor da 12,5 milyon TL harcanmıştır. Bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış olmuştur” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ YILLIĞINA 53 MİLYON TL’YE İHALE EDİLMİŞ”

Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten CHP’li Yeşiltaş, “Yıldırım ilçe sınırları içinde Park ve Yeşil alanların bakım, onarım ve yapım işleri 3 yıllığına 53 milyon TL karşılığında ihaleye verilmiştir. Park ve bahçelerimizi incelediğimizde, aslında hiçbir şey yapılmadığını biz de görüyoruz. Yıldırım'da yaşayan vatandaşlarımız da görüyor. Yapılan işin küçük, ödenen miktarın büyük olduğu apaçık ortadadır” şeklinde konuştu.

“192 ARACA ÜÇ YILDA 100 MİLYON TL”

AKP'li Yıldırım Belediyesi bünyesinde, 3 yıllığına kiralanan 192 adet araca, 100 milyon TL kira bedeli ödendiğine dikkat çeken Yeşiltaş, şöyle konuştu:

* Şimdi buradan soruyoruz, siz bu araçları kiralamak yerine, bu parayla zaten araçları satın alabilirdiniz. İki yıllık yönetiminiz süresince, Sayıştay raporlarına da yansıdığı şekliyle ihalelerin şeffaf yapılmadığı, bazı ihalelerde rekabet şartının oluşturulmadığı ve işin tek bir firmaya ihale edildiği, yine ihalelerden kaçınmak amacıyla, aynı iş alanında parçalı alım yöntemi ile doğrudan temin yoluna gittiğiniz, bu şekliyle kamu kaynaklarını verimli kullanmadığınız ve kamuyu zarara uğrattığınız görülmektedir.

“O BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVDEN ALINMA SEBEBİ NEDİR?”

Başkan yardımcılarının görevden alınma nedenlerini de soran Yeşiltaş konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

* Bizim siyasi anlayışımıza göre başkan, birlikte çalışacağı kadrolarını ve başkan yardımcılarını kendisi belirleyebilir ve değiştirebilir. Ancak görevden alınan koordinasyondan sorumlu başkan yardımcısının, kendisinin de yazı yazdığı ve aylık aboneliği sadece 250 TL olan Bursa dışında Ankara'daki bir dergiye, 3 aylık abonelik için belediye kasasından 15 bin TL ödeme yapılmıştır.

* Yöneticinin görevi kamu kaynaklarını verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkesine uygun olarak kullanmaktır. Kamunun görevi, halkın menfaatini düşünmek ve korumaktır. Kamunun görevi, kendisine yakın olan kuruluşlara ve kişilere çıkar sağlamak değildir.

* Şimdi bu soruyu, Yıldırım halkı adına sormak istiyoruz. Bu başkan yardımcısı bu olaydan veya buna benzer olaylardan dolayı mı görevden alındı? Ve diğer iki başkan yardımcısı da mı bu ve buna benzer nedenlerden dolayı istifa ettirildi?