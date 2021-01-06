AKP’li belediyeden 2 milyon liralık afiş ihalesi!

Ordu Büyükşehir Belediyesi “Basın, tanıtım ve duyuru hizmetleri” adı altında sokaklarda kullanılmak üzere, 9 bin adet raket (120cm X 175cm), 7 bin 800 adet billboard (3,5 m X 2 m),30 bin metrekare üst geçit pankartları, 5 bin metrekare sahne arkası, 4 bin 320 metrekare (6m X 12m) çift taraflı kuleboard, 1700 metrekare megalight, 6 bin metrekare pankart, aylık 40 bin adet basılmak üzere 12 sayfalık toplam 500 bin adet belediye bülteni yaptırmak için ihale düzenledi.

VATANDAŞ AÇ, ESNAF KİRASINI ÖDEYEMİYOR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, pandemi döneminde insanların evde kaldıkları bir süreçte belediyenin sokak görselleri hazırlamasın eleştirerek, şunları söyledi:

– Sokağa çıkma yasakları içerisinde, trafik lambalarında bile ‘evde kal’ yazarken, sokak görselleri, billboard, afiş için Ordu Büyükşehir 2 milyon liralık ihaleye çıkıyor. İhale bugün. Burada iki ihtimal var, ya bir zeka sorunu var, ya da rant adına gözü karartmışlar. Herkesi tepki vermeye çağırıyorum. Esnaf kirasını ödeyemiyor. Çalışanları aç kalmasın diye cebinden ya da borçlanarak maaş denkleştirmeye çalışıyor. Açlıktan nefesi kokan insanlar varken, eski parayla 2 trilyon lira sokak reklamına, sokağa çıkma yasağında pandemide öyle mi, yuh diyorum.

İlginizi Çekebilir 2 milyar liralık gizli ihale: Yine tanıdık şirkete