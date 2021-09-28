AKP’li belediyenin hobi bahçesini yıkım kararına tepki

Konya'nın AKP’li Meram Belediyesi encümen kararıyla Çomaklı Mahallesi’ndeki 104 hobi bahçesini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkma kararı aldı. Sabah saatlerinde hobi bahçesini yıkmak için bölgeye giden ekipler ile vatandaşlar arasından arbede çıktı.

Müslüm EVCİ

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Konya’da AKP’li Meram Belediyesi, Çomaklı Mahallesi'nde bulunan 104 hobi bahçesini encümen kararıyla imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde yıkım için bölgeye giden belediye yetkilileri ile vatandaşlar arasında arbede çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede 22 hobi bahçesi içerisindeki eşyalarla birlikte yıkıldı.

“MAHKEME KARARI BEKLENMEDEN YIKIM BAŞLADI”

Yıkım kararının durdurulması için mahkemeye başvurduklarını ancak kararın beklenmeden AKP'li belediyenin hobi bahçelerini yıkmaya başladığını söyleyen vatandaşlar, AKP'li belediye görevlilerine tepki gösterdi.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan bir vatandaş, “Ey Konya biz yıkılmaları durdurduk bu adamlar başka partiye mensup olarak gelip izinsiz evlerin içindeki eşyaları bile aldırmadan yıkım yapıyorlar. Burası Konya Queen’s Garden yapı kayıt izin belgesi de var yürütme durdurma kararı da var bu işi yapan Meram İmar Müdürü Fatih'tir. Polislerle evimizin içindeki eşyaları bile aldırmadan yıkım yapıyorlar. Şuanda da bu yıkıma devam ediyorlar” siteminde bulundu.

“YILLARCA AKP'YE OY VERDİK BU ZULMÜ HAK ETMİYORUZ”

Hobi bahçesinin yıkılmasıyla mağdur edildiğini söyleyen Recep Kılıç isimli vatandaş ise, AKP'li belediyeye tepki gösterdi. “Biz yıllarca AK Parti'ye oy verdik, bu zulmü hak etmiyoruz” diyen Kılınç, şöyle konuştu:

“Burası kooperatif. Dün karar alınmış sabah da saat 8'de yıkıma geldiler. 3 yıldır bu bahçelerimiz var. Biz burada yıkımın durdurulması için mahkemeye başvurduk ama mahkeme kararı beklenmeden yıkım kararı aldılar. Belediye buraya kanalizasyon alt yapısı yaptı. Kapı numarası da verdi. Burada yıkım için gelen ekiplere avukat arkadaşlarda yıkım gerekçesini sormuşlar. Ama yetkililer cevap verememiş. Burada yıkım sırasında kriz geçirip, bayılan insanlar oldu. Evlerimizi içerisindeki eşyalarla birlikte yıktılar. Bu yeni olan bir şey değil. Türkiye'de milyonlarca hobi bahçesi var. Bunlara da iktidar izin verdi. Şimdi tarım alanı olarak yıkacaklarmış. Biz burada hafta sonu stresten uzaklaşıp, tarımla uğraşıyoruz. Burası kanuna uygun ve ahşaptan yapıldı. Buradaki hobi bahçelerinin hepsi de kanunlara uygun. Belediye burada zorbalık yaparak ben karar verdim, yıkarım diyor. Polisle vatandaşı karşı karşıya getiriyorlar. 200 bine yakın paramız gitti. Biz yıllarca AK Parti'ye oy verdik, bu zulmü hak etmiyoruz. Oy isterken geliyorsunuz da böyle bir durumda gelip derdimizi dinlemiyorsunuz. İnsanların dişinden tırnağından arttırdığı paralarla aldılar burayı”

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Hobi bahçeleri yıkılan vatandaşlara destek amacıyla bölgeye giden Gelecek Partisi Meram İlçe Başkanı Ali Bilgehan Koçak ise, şunları söyledi:

“Konya’mızın Meram ilçesi Çomaklı mahallesinde bulunan Hobi evlerini Meram Belediyesi, açılmış davaya rağmen, mahkeme sonucunu beklemeden encümen kararı ile yıktırdı. Vatandaşın eşyalarını bile almasına çevik kuvvet tarafından izin verilmedi. Ne hikmetse yıkım yarıda bırakılıp ekipler oradan ayrıldı. Vatandaşımız mağdur olmasın, teşkilat olarak konunun takipçisiyiz. Bir de belediye yetkilileri burada Gelecek Partisi'nin yıkımı yaptırdığını söylediğine ilişkin sözler duyduk. Biz henüz seçime girmemiş belediye encümen üyesi olmayan bir partiyiz. Belediye burada suçlu olduğunu biliyor ve olayı başkasının üzerine yıkarak aklanmak istiyor”