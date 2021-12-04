AKP’li belediyenin ihale oyunu

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sayıştay raporunda, bazı alımların temel ihale usulü ile değil de doğrudan temin ve pazarlık yoluyla aynı şirkete verildiği ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sayıştay raporlarında dikkat çeken bulgular ortaya çıktı.

Sayıştay raporlarında yer alan bilgilere göre, belediyenin bazı mal ve hizmet alımlarını temel ihale usulüne göre değil de, parçalara bölerek aynı şirketten doğrudan temin ve pazarlık usulüyle yapıldığını belirtti.

Raporda tarihi Kızlar Manastırı için yaptırılan tanıtım filmleri örnek gösterildi.

KIZLAR MANASTIRINA 507 BİN LİRALIK TANITIM FİLMİ ÇEKİLMİŞ

14. yüzyıldan kalma olduğu bilinen ve kentin en önemli tarihi noktalarından biri olan Kızlar Manastırı'nı restore eden belediye, doğrudan temin ile 12.10.2020 tarihinde tanıtım kapsamında 96 bin 875 bin liralık prodüksiyon ve çekim hizmeti aldı.

Bir hafta sonra 96 bin 800 liraya 3D tanıtım videosu hazırlattı. 23.11.2020 tarihinde de pazarlık usulüyle 314 bin liraya manastıra virtual reality filmi ve tanıtım belgeseli filmi çektirdi.

Sayıştay denetçileri, belediyenin bu işleri aynı firmaya ve toplamda 507 bin 675 lira para ödediğini açıklayarak, “Kamu İhale Kanunu'na göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usul olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, aynı mahiyetteki hizmet alımlarının parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölünmeden bu usullerle yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

DOĞRUDAN TEMİN İLE YASAKLI ŞİRKETLERE İHALE VERİLMİŞ

Raporda, belediyenin doğrudan temin usulü ile yaptığı bazı alımlarda bile hata yapıldığı ve yasaklı şirketlerden alım yapıldığı vurgulandı.

Kanuna göre, doğrudan temin yoluyla alım yapılırken, alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının araştırılması gerektiği belirten Sayıştay, “Yapılan incelemede doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmediği görülmüştür” denildi.

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