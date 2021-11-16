AKP’li belediyenin su zammına MHP’lilerden tepki

Afyonkarahisar'da AKP'li Bolvadin İlçe Belediyesi'nin meclis toplantısında suya yüzde 45 zam yapılması kararlaştırıldı. AKP'li belediyenin suya zam kararına MHP'li belediye meclis üyeleri ret oyu vererek tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'ın en büyük ilçesi olan Bolvadin’de suya yüzde 45 zam yapılması kararlaştırıldı. Yönetimi AKP'de olan Bolvadin Belediyesi'nin meclis toplantısında alınan kararda bir tonluk ham su fiyatının 3.05'TL'den 4.40 liraya yükseltilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Zam kararının ardından KDV ve Çevre Temizlik Vergisi ile birlikte Bolvadin ilçesinde bir tonluk suyun fiyatı 6.28 TL oldu.

MHP’DEN TEPKİ

AKP’li Belediye tarafından suya yapılan zamma ise MHP'li belediye meclis üyeleri ret oyu vererek tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan MHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Mazlum “Bu akşam yapılan belediye meclisi toplantısında su fiyatlarına yüzde 45 zam yapılmıştır.

Zam gerekçesi MHP Meclis üyeleri olarak bizi ikna etmediğinden ret oyu kullandık. Zam kararının gerekçeleri ile birlikte kamuoyuna açıklanacağını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2022’DE UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Öte yandan AKP'li belediyenin suya yaptığı yüzde 45'lik zammın 2022 yılından itibaren faturalara yansıtılacağı öğrenildi.

AKP’Lİ BAŞKAN ZAMMI SAVUNDU

Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan zam kararına ilişkin yerel haber internet sitesi Afyonpostası'na konuştu.

Suya yapılan zammı savunan AKP'li Belediye Başkanı Fatih Kayacan, “Suyun bizdeki maliyeti İstanbul'dan 3-4 kat pahalı olmasına rağmen bizde suyun ham fiyatı 3.05 TL. Biz bunu 2022 yılı için 4 lira 40 kuruş yaptık. Bu fiyat bile bizim için başa baş noktası bile değil. Ekonomik değil. Benim isale hattım 250 kilometre.

Yatırımın dönüş maliyeti, patlama oranı, kayıp kaçak oranları. Bu tarz hesapları yapan finans bölümümüz var. Araçları bile takip ederiz. Biz şirket gibi yönetiyoruz belediyeyi. Ben uzun yıllar şirket yönettim. Aklı başında insanlar beni dinleyince anlıyor. Bölgenin en pahalı suyu diye itiraz ediyorlar. Benim elektriğe ödediğim para 3.5 Milyon lira. Ben bunlara takılmıyorum. Biz hesap adamıyız” dedi.

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