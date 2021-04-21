AKP’li belediyenin yaptığı ihalede ‘kardeş’ kıyağı

Malatya'nın AKP'li Doğanşehir Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Murat İnan, belediyeye ait olan Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 4 bin 150 metrekareye yakın arazinin ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi 1 milyon 750 bin TL'ye Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez'in kardeşi Cihan Ürkmez'in aldığını söyledi.

İnan, “Yasal mevzuata göre bu tür ihalelere belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve birinci derecede yakınları ihaleye giremezler. İhalenin usule aykırı gerçekleşmesinden dolayı savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

AKP'li Doğanşehir Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Murat İnan, belediyeye ait olan 4 bin 150 dönümlük arazinin satışını yapmak için belediye tarafından ihaleye çıkarıldığını ve ihaleyi Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Hakan Ürkmez'in kardeşi Cihan Ürkmez'in aldığı iddiasında bulundu. Ünal, yapılan ihale hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

“İHALEYİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ ALMIŞ”

İhale süreciyle ilgili SÖZCÜ'ye konuşan AKP'li Doğanşehir Belediyesi'nin CHP Meclis üyesi Murat İnan şunları kaydetti:

* Doğanşehir Belediyesi’ne ait olan 4 bin 150 dönüme yakın bir arazi ihaleyle satışa çıkarıldı. Yasal mevzuata göre bu tür ihalelere belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve birinci derecede yakınları ihaleye giremezler. Buna rağmen Doğanşehir Belediye Başkan Yardımcısının Hakan Ürkmez'in kardeşi Cihan Ürkmez ihaleye girip bu arsayı 1 milyon 750 bin TL'ye satın alıyor. Komisyon raporunda yer alan bir maddede ihale yapıldı. İhale şartnamesine göre 15 gün içerisinde ücretin tamamının yatırılması gerektiği aksi takdirde ihalenin fesih edileceği yazıyor.

* Ben denetleme komisyonunu üyesi olduğum için orada sadece paranın bir miktarı yatırılmış geri kalanın ise yatırılmadığını gördüm. Normalde bu durum ihale şartnamesine aykırı anlamına gelmektedir. Usule aykırılık yapıldığı zaman ihalenin fesih olması lazım. Biz bu aykırılığı da tespit ettik. Bu rapor belediyemizin resmi sitesinde de yayınlandı. Belediyemizin resmi sayfasında yayınlandıktan sonra bir bunu gündeme taşıdık. İhalenin usule aykırı gerçekleşmesinden dolayı savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız. Biz bu işlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin her kuruşunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

“ADAM KAYIRMA SÖZ KONUSU DEĞİL”



İddiayla ilgili telefonda görüştüğümüz Doğanşehir Belediye Başkanı AKP Durali Zelyut ise, “Bu ihalede bir adam kayırma söz konusu değil ben sadece bu kadar konuşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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