AKP’li belediyenin yardım skandalına tepkiler dinmiyor! Koliler nerede?

İzmir'in Bergama İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun, hayırseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda kolilerinden bir kısmının alarak depolatması ve ramazan ayında kendi adı ile dağıtması toplumda büyük tepki gördü.

Skandal olay önceki gün CHP Bergama Belediye Meclisi Üyesi Selim Tok'un, belediye deposunu tesadüfen ziyaret etmesi üzerine ortaya çıkan skandal olgu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı, depremzedeler için valilikler tarafından gönderilen gıda yardımlarının, AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu tarafından ramazan kolisine dönüştürmesi ve hijyenik olmayan bir ortamda aylarca bekletilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Gıda paketlerinin, yaklaşık altı ay boyunca belediyeye ait tekstil fabrikası deposunda bekletildiği ortaya çıkmıştı. Motosiklet hurdaları gibi birçok nesnenin bulunduğu deponun, gıda ürünlerini muhafaza etmek için sağlıksız bir ortam barındırdığını belirten CHP temsilcileri, gıda paketlerinin üzerindeki son kullanma tarihlerinin de tespit edilmesini istedi.

GIDA PAKETLERİ NEREDE?

Tepkiler üzerine, Bergama Belediyesi'nin, tekstil fabrikası deposundaki gıda paketlerini bir kamyonet ile başka bir yere taşıdığı iddia edildi.

CHP Bergama İlçe Başkanlığı, kasanın üzerine branda örtülen kamyoneti görüntüledi. Gıda paketlerinin nereye götürüldüğünün henüz tespit edilemediği belirtildi.

BERGAMA BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu yazılı bir açıklama yaptı. Belediyenin sosyal medya sayfalarında yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

*İzmir İlinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında hamiyetperver vatandaşlarımız tarafından ilimize yapılan yardımlardan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere ilçemiz (Bergama) Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na 3 bin 35 koli yardım gönderilmiş, bu kolilerin 2 bin 735'inin ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtımı gerçekleştirilmiştir

*Kalan 300 yardım kolisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce onaylanan proje kapsamında Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Bergama Belediyesi arasında 12 Aralık 2019 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, belediyemize ait aşevinden sosyal yardıma muhtaç vatandaşımıza sağlanan günde bir öğün sıcak yemek üretiminde kullanılmak üzere gıda ihtiyacı için ayrılmıştır.

*Bu ayrılan 300 gıda kolisi belediyemiz aşevinde depo imkanı bulunmadığından belediyemizin söz konusu deposunda saklanmaktadır.

*Medyadaki fotoğraflarda yer alan belediyemizin ambalajı ile paketlenen ürünler, belediyemiz tarafından kendi imkanlarımız ile alınıp dağıtımı yapılan kolilerdir.

“DEPREMİ 353 GÜN ÖNCEDEN Mİ BİLDİNİZ?”

Hakan Koştu'nun açıklamasına, önceki dönem Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç karşılık verdi. CHP'li Gönenç şöyle konuştu:

*Bergama Belediyesi açıklama yayınlamış. Diyorlar ki; ‘Bergama Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (nam-ı diğer Fak-Fuk Fon) ile Bergama Belediyesi arasında 12 Aralık 2019 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde valiliklerden depremzedelere gönderilen kolileri aldık.

*Bir yıl önceden depremi öngörüp protokol maddesine mi yazdınız? İzmir Depremi 30 Ekim 2020'de oldu. Sizin protokolünüzden 353 gün sonra yani. O protokol aşevinin iaşesinin temini için yapıldı ve gerekli malzeme alındı zaten. Depremzede kolileri protokolün bonusu mu?

*Yediniz bir halt, utancınızla oturun köşenizde. Milletin aklıyla alay etmeyin. Çırpındıkça batıyorsunuz. Çok iddialıysanız yayınlayın şu protokolü görelim. Tüm bu konularda kaymakamlıktan da bir açıklama bekliyoruz.

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