AKP’li belediyeye zor soru: 700 bin lira kimin cebinde?

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin, 21/b maddesine dayandırılarak adrese teslim kendilerine yakın kişi ya da şirketlere verildiğini açıklayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçtiğimiz günlerde 25 ihaleye dikkat çekmişti.

Adıgüzel’in açıklamasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Belgeleri getirin gereğini yapayım” şeklinde karşılık vermişti.

Adıgüzel, Başkan Güler’in bu açıklamasını hatırlatarak sosyal medya hesabından yeni belgeler yayınlayarak yeni iddialarda bulundu.

“700 BİN LİRA KİMİN CEBİNE GİRDİ?”

İhale numaralarını vererek açıklama yapan CHP’li Adıgüzel, belediyenin gıda kolisi alım işini iştiraklerinden olan ORTAR A.Ş.’ye 2 milyon 152 bin liraya verdiğini belirterek şunları dile getirdi:

* Sayın Hilmi Güler masasının üstündeki ihaleleri görmüyor, belki kayıt numaralarından görür. Sevgili Başkan Hilmi Güler! ‘Bana belge bilgi gönderin gereğini yapayım’ diyordunuz ya, sizin bizzat imzalayıp EKAP’a (Elektronik Kamu Alımları Platformu) gönderdiğiniz birçok ihalenin bazılarını açıklayacağım.

Bunlar için inşallah gereğini yaparsınız. Mesela, gıda kolisi alım işi yapmışsınız. 2 milyon 152 bin TL'lik. Bunu da ORTAR'a yaptırmışsınız. Daha sonra ORTAR bir başka özel firmaya 1,5 milyon TL'ye aynı işi yaptırmış. Bu aradaki 700 bin TL kimin cebine girdi?

843 BİN LİRA NE OLDU?

Belgelerle konuştuğunu belirten CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, “Durugöl OSKİ Ek binası güçlendirme ve tadilat işi. 843 bin TL'lik bir iş. Bu işi bir firmaya veriyorsunuz. Sonra binayla ilgili yıkım kararı alıyorsunuz ve aynı firmaya yıkım işini veriyorsunuz. Yapılan iş farklılaşmış, bedelin farklı olması lazım. Soruyoruz bu 843 bin TL ne oldu?” diye konuştu. Adıgüzel, belediyenin memnuniyet anketine de 310 bin lira ödediğini sözlerine ekledi.

HAYVAN BARINAĞINA 350 BİN LİRALIK N95 MASKE

AKP’li belediyenin sadece 2 ay sosyal medya hizmet alım işine tam 262 bin lira ödediğini ve bunu doğrudan temin yoluyla yaptığını dile getiren Mustafa Adıgüzel, sözlerini söyle sürdürdü:

* Ben bugün ihalelerin kayıt numarasında söyleyeceğim ki, Sayın Hilmi Güler masanın üzerinde ki ihaleleri görmüyor, belki kayıt numaralarından görür.

* Şehit Ömer Şimşir Gezinti Gemisi Bakım Onarım Hizmet Alımı. Bütün pandemi boyunca kullanılmayan seyir gemisine tam 398 bin liralık tadilat işi yapılmış. Nereye? Ümraniye İstanbul Firmasına.

* Yine pazarlık usulü 21/b yani çok acilmiş. Evet yine enteresan bir tane N95 maske alımı işi. N95 maskesi hastanelerde, yoğun bakımlarda, ameliyatlarda kullanılan en üst düzey maskedir.

* Bu maskeden belediyeye 350 bin liralık alınmış. Ama nereye alınmış biliyor musunuz? Karapınar Geçici Hayvan Barınağı'na. Orada nerede kullandı? Birim fiyatı ne? Kaç tane kullanıldı?.

“BELEDİYE SOYGUN DÜZENİNİN POLİTBÜROSU OLMUŞ”

Bu şekilde onlarca ihale olduğunu ve Başkan Güler’in gereğini yapmasını beklediğini belirten Milletvekili Adıgüzel sözlerini şöyle noktaladı:

* Bizim aylardır söylediğimiz, Ordu'yu başkan Hilmi Güler'in yönetmediği, altında ki çetenin yönettiği şeklindeydi. Bu şekliyle OBB bir hizmet binası değil, Kırk Haramiler’in sığınağı olmuştur. Hırsızlık ve soygun düzenin Politbürosu, kirli ve gizli ilişkilerin Pentagon'u olmuştur.

* Bizim şehrimizin adı Ordu. Birileri herhalde yanlış anladı burası askeri bir Ordu değil. Seçim yaptık, neden? Siviller Ordu'yu yönetsin diye, emekli askerler yönetsin diye değil.

* Türkiye'de 104 tane amiral, bazıları tekerlekli sandalyede, iki satır açıklama yaptı diye Türkiye'yi birbirine katanlar, Ordu'da emekli askerlerin, Ordu'yu birbirine katmasına, dışarıdan getirdikleri adamlara Orduyu soydurmalarına ses çıkarmıyor. Bu nasıl bir iştir?

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