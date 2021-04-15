AKP’li eski yöneticiden emekli amirallere ‘kalaşnikoflu’ tehdit

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul, Montrö Anlaşması ve takkedeki amiralin 3 Nisan gecesi yayınlandığı bildiriye, AKP Diyarbakır il Gençlik kolları eski Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş ise emekli amiralleri sosyal medyadan yayınladığı kalaşnikof tüfek resmiyle “Emekli amireller bekliyoruz” diyerek tehdit etti.

AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, amiralleri tehdit eden AKP'li Vedat Demirtaş'ın il gençlik kolları başkan yardımcısı olmadığını söyledi.

Bir dönem AKP’nin Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı'da yaptığı öğrenilen Vedat Demirtaş, Twitter hesabından, “Emekli amiraller bekliyoruz. Hodri meydan. Destanlar bizim işimiz” dediği paylaşımını, araç içerisinde dört adet kalaşnikof iki adet de tabanca olan fotoğrafla paylaştı.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI SİLDİ

Vedat Demirtaş, paylaşıma gelen tepkiler sonrasında bugün (14 Nisan) paylaşımı sildi.

“BU ŞAHIS PARTİMİZİN YÖNETİCİ DEĞİL”

AKP’li Vedat Demirtaş'ın bazı basın yayın organlarında il gençlik kolları başkan yardımcısı olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmasını belirten AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın, “Vedat Demirtaş partimizin yönetim kurulu üyesi ya da herhangi bir görevde değildir. Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Bu kişinin başkan yardımcılığı görevi çok uzun zaman önce sonlanmış bir partilimizdir. Bu şahıs bizim partimizin herhangi bir görevinde ve organında olan bir kişi değil” ifadelerini kullandı.