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AKP’li Fatma Şahin: Ersin Kilit ile ilgili suç duyurusunda bulunduk

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AKP’li belediyelerin yurt dışına 'gri pasaportla' insan göndermesine aracılık ettiği ileri sürülen Ersin Kilit hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. 'Hizmet damgalı insan kaçakçılığı'nın kilit isimlerinden Ersin Kilit, dün olayla ilgili bazı iddialarda bulunmuş, iddialarla ilgili Fatma Şahin'in ismini dillendirmişti.

Evren DEMİRDAŞ
Güncellenme: 18:29, 19/04/2021
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AKP’li Fatma Şahin: Ersin Kilit ile ilgili suç duyurusunda bulunduk

Gri pasaportla Almanya’ya gönderilen 45 kişinden 43’ünün geri dönmemesine ilişkin skandal olaylar devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin,  gri pasaport olaylarıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kentin isminin karalanmaya çalışıldığını ve bahsi geçen konunun Gaziantep ile hiçbir ilgisinin olmadığını savunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iddiaları dillendiren Ersin Kilit isimli şahısla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

AKP’li Şahin sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Gaziantep’in adını gri pasaportla yurt dışına insan gönderilmesi meselesine muğlak, mesnetsiz bir şekilde karıştıran Ersin Kilit’le ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına 2021/31178 soruşturma numarasıyla suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzun takibini de yapacağız” ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE FATMA ŞAHİN ARAŞTIRALIM DEMİYOR”

Yurt dışına insan kaçırılmasına aracılık ettiği iddia edilen Ersin Kilit dün katıldığı bir televizyon kanalında “Hiç kimse Fatma Şahin’i araştıralım demiyor, şu an mevcut Antep Belediye Başkanı. Ben bir vatandaş olarak kendi araştırmalarımla bir şeyler öğreniyorsam devlet her türlü öğrenebilir. Bunu öğrenmek istemiyorlar” diye konuşmuştu.

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