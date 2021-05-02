AKP’li isim intiharlardan iktidarı suçlu bulanlara hakaret etti: Hükümete havlıyorlar

Ekonomik kriz nedeniyle son bir günde 4 kişi intihara sürüklendi. Malatya’nın Battalgazi ilçesinin AKP'li Belediye Meclis Üyesi Leyla Keleş, artan intiharlar nedeniyle iktidarın ekonomi politikalarını eleştirenlere hakaret etti.

“BUNUN ÜZERİNDEN HÜKÜMETE HAVLIYOR…BİR GÜN 100 TL BORÇ VERDİN Mİ?”

İntihar haberleri üzerinden iktidarı eleştirenlere cevaben bir sosyal medya paylaşımında bulunan AKP Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Leyla Keleş, “Komşusu intihar edene kadar haberi olmayan Müslüman, intihar ederken videosunun çekip paylaşıyor. Bunun üzerinden de hükümete havlıyor! Peki sen durumu yetkililere bildirdin mi önceden? Ya da bir gün 100 TL borç verdin mi? Video paylaşıp vicdanını rahatlamak ne kolay değil mi?” ifadelerini kullandı.

“İNTİHAR EDEN HERKESİN SORUMLUSU İZLENEN EKONOMİ POLİTİKALARIDIR”

AKP'li Keleş'in hakaret içerikli paylaşımına tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise şunları kaydetti:

* 17 günlük kapanma başlayalı, bir kaç kişinin özellikle esnafın intihar ettiğini duyuyoruz. Çünkü hiç bir destek verilmiyor, yoksulluk nedeni ile, işsizlik nedeni ile, borçları nedeni ile intihar eden herkesin sorumlusu izlenen ekonomi politikalarıdır. Bu konuda tepki göstermek iktidara yüklenmek vicdanlı her komşunun ve her kişinin en doğal hakkıdır elbette.

* Bir belediye meclis üyesinin ağza alınmayacak bu tarz ifadeleri insani hiç bir durumla bağdaşmaz, maalesef iktidarın meclis üyeleri de, belediye başkanları da iyice pusulayı şaşırdılar, tüm bu yaptıklarını halk yakından takip ediyor ve ilk seçimde bu halk pusulayı şaşıranlara gerekli dersi verecektir.

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