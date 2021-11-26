AKP’li isimden trafik sorununa skandal savunma: Vatandaş çok zengin

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı ve AKP’li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tural, kentin çeşitli bölgelerinde oluşan trafik yoğunluğuna ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Tural, “Trafik yoğunluğunu takdir ederiz, doğrudur. Demek ki, iktidarımız döneminde vatandaş çok zenginleşmiş ki bu yollara sığmaz olmuşuz. Herkesin evinde 3-5 araba var” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında, Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

AKP'Lİ İSMİN KONUŞMASI TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Meclis toplantısında AKP'li belediyenin 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022 Mali Yılı Bütçesi ile 16 ilçe belediyesinin bütçeleri ele alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları CHP'li meclis üyelerinin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 1 milyar 800 milyon TL olurken Plan Bütçe Komisyon Başkanı Ahmet Tural'ın açıklamaları toplantıya damga vurdu.

“HERKESİN EVİNDE 3-5 ARABA VAR”

CHP'lilerin kentin çeşitli noktalarında yaşanan trafik yoğunluğuna ilişkin eleştirilerine yanıt veren Ahmet Turan, “İktidar olduğunuz takdirde bunu ukalalık olarak algılamayın. Bu işleri yapmaya başladığınızda böyle yorumlandığı gibi olmadığını göreceksiniz. Trafik yoğunluğunu takdir ederiz, doğrudur. Demek ki, iktidarımız döneminde vatandaş çok zenginleşmiş ki bu yollara sığmaz olmuşuz. Osman Kavuncu'yu yılarca andık. Uçak iner dedikleri yerde arabalar kilit olmuş. Herkesin evinde 3-5 araba var” ifadelerini kullandı.

“HALKIN ZENGİNLEŞTİĞİNİ SÖYLEMEK AKIL TUTULMASIDIR”

AKP'li Ahmet Turan'ın açıklamalarına tepki gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li Grup Başkanvekili Özgür Özer şunları söyledi:

* Mecliste bütçe görüşmelerinin olduğu gün CHP Grup Başkanvekili olarak kürsüden performans programına ve bütçeye ilişkin eleştirilerimi söyledim. Eleştirilerimin bir kısmında şehrin Talas mevkiinde, Kartal kavşağında ve Sivas Caddesi bulvarında trafik sıkışıklıklarına karşı performans programında ve bütçede yeterli bir ödenek ayrılmadığını anlattım.

* Kürsüden indikten sonra AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Tural aynı zamanda Plan Bütçe Komisyon Başkanı bu trafik sıkışıklığına karşı skandal cümleler kurdu. Biz bu konuşmayı şok içinde dinledik.

* Trafik sıkışıklığının iyi bir ekonomiye bağlanması son günlerde benzinliklerin önündeki kuyrukları güya varlık kuyruklarına benzetilmesi gibi hayretler içerisinde dinledik.

* Kentimizden yaşanan trafik sıkışıklıklarının ana nedeni bölgelere yeterli yatırımın yapılmaması ve yeterli bütçenin ayrılmaması ve öngörüden uzak bir yönetim anlayışıdır. Bu açıklamalar halktan ne kadar kopuk yaşadıklarının bir göstergesi.

* AKP ülkemizi ekonomi politikalarıyla 20 yıl geriye götürmüştür. Milletin tenceresi kaynamıyor. 19 yılda AKP iktidarının ülkemizi getirdiği durum ortadayken halkın zenginleştiğini söylemek tamamıyla bir akıl tutulmasıdır.

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