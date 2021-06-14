AKP’li Metiner Metiner çift maaşa önce isyan etti, sonra mesajları sildi

26. dönem AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, son günlerde çift maaş aldıkları ortaya çıkan bürokratlara ilişkin tepkisini geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

“BÜROKRASİDE ÇİFT MAAŞ UYGULAMASINA SON VERİN”

Metiner, “Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir” dedi.

Ardından, “Yanlışa yanlış, haksızlığa haksızlık demeyen/diyemeyen bir dilin Hak katında da halk nezdinde de kıymeti yoktur, biline!” paylaşımında bulundu.

FAHRETTİN POYRAZ'DAN TELEFON GELDİ, PAYLAŞIMI SİLDİ

Mehmet Metiner, bugünkü paylaşımında ise, “Tarım Bakanlığı'nda bir genel müdür. Eski vekil. Biz iki maaşı eleştirirken meğer bu zat kendine bağlı bir çok yerden maaş alıyormuş. Toplam maaşı ise devasa boyutlarda. Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı” diye yazdı.

Metiner, bu paylaşımının ardından Fahrettin Poyraz tarafından arandığını ve kendisine açıklama yapıldığını, paylaşımını da sildiğini şu ifadelerle duyurdu:

“Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü eski vekil arkadaşımız Fahrettin Poyraz aradı. İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum. Başka söze gerek yok. Nokta.”

8 MAAŞ ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın kendine bağlı Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunu 4'ten 5'e çıkarıp, milletvekili iken danışmanlığını yapan kişiyi genel müdür yardımcısı olarak atadığı ve Poyraz'ın 8 şirketten 150 bin TL'yi bulan geliri olduğu öne sürülmüştü.

Konuyu ilk gündeme getiren isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP'nin vekil eskisi Poyraz'ın sekiz şirketten 150 bin TL'yi bulan geliri var. ‘Milletvekili emeklisi olduğu için 16 bin lira emekli maaşı, 40 bin liraya yakın genel müdür maaşı, üç ayda bir ikramiye, ortalama üç maaş tutarında yılda bir teşvik primi, Gübretaş'tan huzur hakkı olarak aylık 10 bin lira, aylık sağlanan toplam fayda 56 bin 547 lira. Yurt dışı, yurt içi harcırahlarla birlikte asgari 150 bin lirayı geçiyor. Diğer yönetiminde olduğu şirketlerden de para almadığını iddia ediyor. Bunu bilemiyoruz. Tam 150 bin liraya yakın” demişti.

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