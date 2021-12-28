AKP’li vekil Erdoğan’ın övdüğü marketi eleştirdi

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, fahiş fiyatlar nedeni ile uzun süredir gündemde olan zincir marketlerdeki fiyatları dengelemek için açılan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini eleştirdi. Demirbağ, piyasaya göre tarım kredi marketlerinde satılan ürünlerin fiyatlarında bir fark bulunmadığını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, fırsatçıların piyasayı manipüle etmesini engellemek ve fiyat artışını önlemek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki gıda fiyatlarının düşürülmemesini eleştirdi.

Tarım marketlerinin gıda fiyatlarının belli bir düzeye çekme amacıyla kurulduğunu belirten Demirbağ, tarım marketlerinde birkaç üründe düşük fiyat olduğu söyledi.

“PİYASAYA GÖRE CİDDİ BİR FARK BULUNMUYOR”

Tarım marketlerdeki fiyatların yüksek olduğunu belirten AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ,

“Halk ekmek fabrikaları, nasıl ki ekmek fiyatlarını dengeleme görevi ifa ediyorsa, tarım marketler de gıda ürünlerinin fiyatını, belli bir düzeye çekme görevini yerine getirmek için kuruldu.

Ancak benim bu marketleri gezip gördüğüm kadarıyla, tarım marketlerindeki ürünlerde, piyasaya göre ciddi bir fark bulunmuyor. Birkaç üründe bir miktar düşük fiyat var. Ancak bu fiyatlar, Cumhurbaşkanımızın beklentilerini karşılayacak düzeyde değil.

Bu durumu gerek Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse de Sanayi Bakanlığı yetkililerine ileteceğiz. Genel müdürümüzle yaptığım görüşmede, tarım marketlerinde uygulanan fiyatların gerekçesini; piyasaya yeni girdiklerini, diğer marketlerin ellerinde stokları olduğunu ifade etti.

Müdür bey, ürünlerin alış fiyatının üstüne, sadece personel ve kira giderlerini ekleyerek satış yaptıklarını söyledi. Önümüzdeki günlerde tarım marketlerde ciddi fiyat düşüşleri bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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