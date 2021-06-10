AKP’li vekil Şanlıurfa’nın köyüne ‘küçük İsrail’ dedi!

Aslen Urfalı olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın kendisine oy veren Viranşehir'in Atşane (Elgün) Köyü'yle “Küçük İsrail” diyerek dalga geçtiği anlara ait videoyu yayınladı.

Tanal, “AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, oylarıyla kendisini Meclis’e taşıyan Viranşehir’in en büyük köylerinden Atşane (Elgün) Köyü İle ‘Küçük İsrail' diyerek dalga geçiyor. Aynı Özşavlı, dün akşam da Meclis'te Ceylanpınar TİGEM zulmünü savundu, seçmenini sırtından hançerledi!” diye tepki gösterdi.

ÖVDÜM, ESPRİ YAPTIM

Tanal'a cevap veren AKP'li Özşavlı, “Atşane Köyü'nün Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki nüfusunu aktarıp, Atşane'yi ne kadar kadim olduğuna dair övdüğünü, espri yaptığını” iddia etti.

İki vekil TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde otladıkları gerekçesiyle çevre köylerdeki küçükbaş hayvanların asker tarafından alıkonularak, halk arasında “TİGEM Hayvan Cezaevi” olarak bilinen alanlara kapatılması nedeniyle de polemik yaşadı. Tanal, askerler tarafından gözaltına alınarak kapalı alana hapsedilen koyunların aç ve susuz bırakıldığını, yapılan işlemin hukuk dışı olduğunu belirtti. Tanal'a cevap veren AKP'li Özşavlı ise TİGEM arazisinde koyunların gözaltına alınmasının söz konusu olmadığını savundu.

GÖRÜNTÜ VE MAKBUZLARI YAYINLADI

Bunun üzerine Tanal, küçükbaş hayvanların askerler ve TİGEM özel güvenlikçileri tarafından götürüldüğü anlara ait görüntüleri ve hayvanların serbest bırakılması için sahiplerinden “bakım bedeli” adı altında alınan paraların makbuzunu paylaşarak, “Şanlıurfalı hemşerilerim, tanımıyor olabilirsiniz, gayet de doğaldır, sayenizde vekil olan Halil Özşavlı isimli şahıs, dün Meclis’te aleyhinizde konuşma yaptı. TİGEM arazisinde otladıkları gerekçesiyle koyunların asker tarafından gözaltına alınmadığını savundu. Peki bu ne?” diye tepkisini dile getirdi.