AKP’li vekil tepki çeken sözlerini böyle savundu: Türkiye’de ev ve araba almak kolaylaştı

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis yaklaşık 2 ay önce katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de şehir standartlının yükseldiğini ve vatandaşın alım gücünün yükseldiğini belirterek, “Artık ev sahibi olmak, araba sahibi olmak hiç zor değil” ifadelerini kullanmıştı.

Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında tepki toplayan sözlerine ilişkin açıklama yapan AKP'li Nergis, kendini savundu.

“TÜRKİYE'NİN YAŞAM KOŞULLARI GELİŞTİ”

Konuşmasında 20 yıl öncesi ile bugünü kıyasladığını ve artık Türkiye'de ev ve araba almanın kolaylaştığını yineleyen Nergis şunları söyledi:

“Ben o yayında 20 yıl öncesini ve bugünü kıyasladım. Türkiye gerçekten her anlamda ihya oldu, güzelleşti. Yeşil alanlar çoğaldı, daha yaşanabilir, daha güzel şehirler var altyapı ve üstyapı noktasında. Bunlara değindim. 20 yıl öncesi kıyaslandığında ev sahibi olmak, araba sahibi olmak kolaylaştı. Bakıyorsunuz insanların yaşam koşulları değişti. Türkiye 20 yıl öncesinin Türkiye'si değil, çok daha farklı bir ülke. Türkiye'nin yaşam koşulları gelişti ve değişti”

“HODRİ MEYDAN DİYORUM”

Medyayı suçlayan ve sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Nergis, Türkiye'nin geliştiğini anlatmanın bir görevi olduğunu belirten Nergis açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“AK Parti Milletvekiliyim ve AK Parti kurulduğu günden bugüne içindeyim. Yaş itibariyle de Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin çok iyi gözlemliyorum. Bizim iktidarın yaptıklarını geçmişle kıyaslamak yapmamız gereken bir şey. İnsanlar günlük sıkıntılarına dalıyorlar ve geçmişte ne olduğunu unutuyorlar. Gençler de bunun farkında değiller. Bunları anlatmak lazım. Karşı taraf, muhalefet çok yıkıcı politika izliyor, gerçekleri çarpıtıyor. Durumun farkında olan bir iktidar vekili olarak yaptıklarımızı anlatmak da bizim sorumluluğumuz. Hodri meydan diyorum. Karşı medya istediği gibi haber yapsın. Ben bundan çekinmiyorum. Araba almanın, ev almanın artık çok kolaylaştığını, 20 yılla kıyaslandığında Türkiye'nin güçlendiğini tabi ki anlatacağız. Evden çıkınca kullandığımız yollar, gittiğimiz hastaneler, yeşil alanlar, parklar her anlamda gerçekten değişiklik var. İmar ve ihya oldu Türkiye. Bunu görmek lazım”

“TÜRKİYE BÜYÜYOR, YABANCI SERMAYE GELİYOR”

Pandemiye rağmen Türkiye'nin büyüdüğünü dile getiren Hülya Nergis, “Pandemi koşullarına rağmen Türkiye büyüyor. Yabancı sermaye geliyor, ihracat rakamları artıyor. İktidarımız her konuda rüştünü ispat etti. Dünya çapında bir liderimiz var. Uluslararası alana baktığınızda da Türkiye bölgesel bir güç haline geldi” dedi.

KADIN ŞİDDETİNE İLİŞKİN DE TEPKİ ÇEKEN İFADELER KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde yine katıldığı bir televizyon kanalında İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararını savunan AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, kadın şiddeti hakkında tepki çeken sözler sarf etmişti. Nergis, “O kadınları öldüren şahısları da yetiştiren kadınlar. Hiç mi kadınların payı yok bu şiddette? Bu konuda sürekli erkekleri suçlayan bir dil de yanlış. Feminist söylemlerin bu kadar benimsenmesi, bayrak edilmesi, herkesin aynı ağzı konuşması beni rahatsız ediyor” ifadelerini kullanmıştı.