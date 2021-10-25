AKP’li vekil Veysel Eroğlu: Z kuşağı yoktur

AKP Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Danışma Meclisi toplantısında AKP’ye katılan gençlerin rozetini takan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, “Z kuşağı yoktur, Asım'ın Nesli vardır. Onlar da AK Parti’ye yoğun bir şekilde katılıyorlar” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Sandıklı İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılan AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE HAKLI TUTUMUNDAN TAVİZ VERMEYECEK”

Eroğlu, ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Eroğlu şunları söyledi:

* Özellikle dış politikada yoğun bir gündem bulunuyor. Ülkemizin dört bir yanı terör örgütleriyle sarılmış bir durumda. Özellikle bazı batılı devletler de bu örgütlere açıktan ve ya gizli destek veriyorlar.

* Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu terör örgütlerine gereken cevabı veriyor, bundan sonrada verecektir.

* Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz, PYD, PKK, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine göz açtırmamaktadır.

* Doğu Akdeniz'de ülkemize karşı oynanan haksız ve hukuksuz oyuna asla izin vermeyeceğiz.

* Mavi Vatan, damlasına kadar kahraman milletimizindir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye, haklı ve kararlı tutumundan asla taviz vermeyecektir”

“Z KUŞAĞI YOKTUR, ASIM'IN NESLİ VARDIR”

Toplantının ardından Milletvekili Eroğlu, Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay, İlçe Başkanı Işık ve Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çöl Parti’ye katılan gençlere rozetlerini taktı.

Eroğlu partisine katılan gençlere rozetlerini taktığı sırada , “Z kuşağı yoktur, Asım’ın Nesli vardır. Onlar da AK Parti'ye yoğun bir şekilde katılıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Z KUŞAĞI İLK SEÇİMDE İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE KARARLI”

CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci AKP'li vekil Eroğlu'nun Z kuşağına ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Z kuşağının AKP iktidarından şikâyetçi olduğunu kaydeden Peynirci, “Sayın Veysel Eroğlu’nun söyleminin tam tersine Z Kuşağı yönetimden şikâyetçi ve ilk seçimlerde iktidarı değiştirmeye kararlıdır. Gençlerimiz daha yaşanabilir, daha adil, daha özgür ve gelecek kaygısı duymadan yaşamak istemektedir. Sayın Eroğlu’nun şunu bilmesini isterim ki; Görmezden gelmeye çalıştığınız Z Kuşağı ilk seçimlerde bu iktidarı değiştirmekten yana tercihini kullanacaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ülkemizi ve geleceğimizi, biz gençler yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.