İBB’de ilginç polemik! AKP’liler dağıttı, CHP’liler yemedi

İBB Meclisi'nin haziran ayı ikinci oturumu 2. Meclis Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.

Oturumda ilginç bir “baklava” atışması yaşandı. Oturum öncesinde meclis üyelerinin oturacağı bütün masalara 2 dilim baklava bulunan tabaklar dağıtıldı.

Oturum başlamadan CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin gruplarının masalarındaki baklavalar partilerin aldığı karar doğrultusunda toplatıldı. AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu oturum başladığında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, geçtiğimiz ay “israf” olarak gündeme getirdiği ve çok tartışma yaratan İETT'nin aldığı 392 liralık baklava ilgili yaptığı konuşmayı hatırlattı.

“CHP'LİLER BAKLAVAYI YEMEMİŞ, CANLARI SAĞOLSUN”

Göksu “Geçtiğimiz ay mecliste konuşurken CHP Grup Sözcüsü arkadaşımız ‘biz o baklavadan yemedik, bize baklava ikram et' dedi. Ben de kişisel olarak meclise baklava dağıttım. CHP'liler baklavayı yememiş, canları sağ olsun. Bu baklava helal ve bereketli bir baklavaydı. Keşke yemiş olsalardı. Hiçbir siyasi mülahazayı dikkate almadan tamamıyla meclisin muhabbeti üzerine dağıtılmış bir baklavaydı. Doğan bey çıkışta baklavanın masraflarını bana öder diye düşünüyorum” dedi. AKP İstanbul Gençlik Kolları da geçtiğimiz günlerde, israf olarak niteledikleri 392 liralık baklava alımını protesto etmek için Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının karşısında baklava dağıtmıştı.