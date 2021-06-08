AKP’lilerden Atatürk’e hakaret eden imamı kınayan bildiriye destek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı ilk toplantısı yapıldı. Opera binasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşen meclis oturumunu CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetti. Gündeme gelen 23 konu oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Öte yandan meclis oturumunda imam Mustafa Demirkan’ın Atatürk'e hakaret içeren sözleri de meclis gündemine geldi.

“ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ”

CHP’li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt meclis toplantısında söz alarak CHP'lilerin, Ayasofya imamı Mustafa Demirkan’ı protesto bildirisini okudu. “Kurtuluş Savaşımızın baş komutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, laik Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişe ile takip ediyoruz” diyen Kazım Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu kapsamda 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya camiinde düzenlenen, devlet erkanının da bulunduğu bir programda imam Mustafa Demirkan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz. Ayasofya'nın kurulduğu İstanbul'un 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtaran da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'tür.

* Atatürk'e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. CHP Meclis üyeleri olarak Atatürk'e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.

“TARAF DEĞİLİZ”

Kurt'un ardından söz alan AKP’li Meclis Üyesi Murat Özcan ise şöyle konuştu:

* Şunu belirtmem de fayda var. CHP grubu böyle bir beyanat verince AK Parti grubundan da başka bir açıklama yapılınca sanki bir taraf bunu kınıyor da bir taraf kınamıyormuş gibi intiba da doğuyor. Bu saha da nezaketsiz bir anlayış doğuruyor.

* Biz Büyükerşen'in başkanlık ettiği böyle bir mecliste Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili herhangi bir kamplaşmanın hiç kimsenin bir taraf olmadığı ve olmayacağını da AK Parti ve MHP grubu adına da rahatlıkla söyleyebilirim. Devlet büyüklerimiz, özellikle de kurucu üyelerimiz herhangi bir şekilde herhangi bir partinin kamplaşma tarafı olmamalıdır. Buna herkesin özen göstermesi gerektiğini düşünenlerdenim.

“BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERİN VAHDETİDİR”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

* Her iki grup sözcüsüne de teşekkür ediyorum. Zaten bu konuşmalar da gösteriyor ki Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisindeki üyeler birlik ve beraberlik içerisindedirler. Hassasiyetleri Cumhuriyet konusunda birbirine eşittir. Ama ne yazık ki zaman zaman kamuoyunda bana göre provokasyon olarak saydığım birtakım söylemler, birtakım hareketler aslında bizi daha da bölerek ayırmak isteyenlerin vahdetidir.

* İç güçler diyelim, dış güçler diyelim, vardır mutlaka. Ama buna rağmen görüyorum ki burada iki tarafında hedefi söyledikleridir. Maksut aynı. Öyle görüyorum. Her iki tarafa da gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu gibi provokatif eylemlerden etkilenme noktalarında da birlik ve beraberlik gösterip alınganlık göstermemeniz gerektiğine de inanıyorum.

İlginizi Çekebilir Atatürk'e hakaret eden imam hakkında Cumhurbaşkanlığı'na önerge