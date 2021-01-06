AKP’nin borçları yüzünden CHP’li Başkanın makam otosu haczedildi

Artvin Arhavi’de 31 Mart seçimlerinden sonra görevi AKP’den devralan CHP’li Vasfi Kurdoğlu'nun 08 BA 001 plakalı makam aracını, polis eşliğinde belediye gelen icra memurları vinç ile çekiciye yükleyerek götürdü. Belediyeden yapılan açıklamada “Voleybol Kulübünün önceki dönem antrenörlüğünü yapan Ahmet Kavaz ve bir voleybolcunun alacakları nedeniyle Belediye Hizmet aracımız haczedilerek çekici ile park alanından alındı” ifadelerine yer verildi.

GELDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ BORÇLARLA UĞRAŞIYORUZ

Koltuğa oturduğu günden itibaren AKP döneminden kalan borçlarla uğraştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, “Bildiğiniz gibi yerel seçimler öncesi dönemin belediye başkanı tarafından Arhavi Belediyesi'nin borcu 16.5 milyon TL olduğu söylenmişti. Ancak görevi aldıktan sonra Arhavi Belediyesi'nin reel borcunun 38 milyon TL olduğu gerçeği ile karşılaştık.

Borcun karamsarlığına kapılmayarak bu mali tablo karşısında yeni bir planlama yaparak ivedilikle tasarruf tedbirlerini hayata soktuk ve radikal kararlar alarak belediyemizin nefes almasını sağladık. Halkımızın da takdiridir ki, zor bütçeyle yaptıklarımız ortadadır” dedi.

3 MİLYON BORÇ ÖDEDİK

Arhavi Belediyesinin halka ve ilçeye yapılan hizmetler karşılığında oluşan borçları ödeyeceğini dile getiren Başkan Kurdoğlu, “Arhavi Belediyesi'nde halka ve ilçeye yapılan bütün borçları da ödemek elbette görevlerim arasındadır ki, bugüne kadar 3 milyon TL borcu ödedik. Ancak deyim yerindeyse Arhavi halkının paralarını çarçur edenlerin de karşısında durmak boynumun borcudur.

Görevi aldıktan sonra her ay gelen onlarca voleybol icra dosyalarıyla karşı karşıyayız. Her bir dosya görevimizi aksatmaya sebep olduğu gibi bugünde hizmet aracımız haczedildi. Geldiğimiz durumu halkımız takdir edecektir. Halka hizmet etmek için harcanmayan, Arhavililerin tek bir kuruşunu ödemeyi kabul etmiyoruz. Sevgili halkım, merak etmeyin, sizin paranız Vasfi Kurdoğlu olduğu sürece hizmet için harcanacak” diye konuştu.