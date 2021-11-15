AKP’nin TBMM’deki bir numaralı ismi Naci Bostancı görevini bıraktı

AKP'nin TBMM'deki bir numaralı ismi Grup Başkanı Naci Bostancı görevini bırakma kararı aldı. SÖZCÜ’ye konuşan Bostancı, “Görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra 2023 seçimlerine hazırlanacağız” dedi.

Veli TOPRAK

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AKP'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. İktidar partisinin TBMM'deki 1 numaralı ismi Grup Başkanı Naci Bostancı görevini bırakma kararı aldı. SÖZCÜ'ye konuşan Bostancı, “Görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra 2023 seçimlerine hazırlanacağız” dedi.

7 Temmuz 2018'de Grup Başkanlığı'na seçilen Bostancı, yaklaşık 3 yıldır bu görevini sürdürüyordu. 24 Mart 2021'de AKP Grubu'nda bazı değişiklikler oldu. Özlem Zengin ve Mehmet Muş grup başkanvekilliğini bırakırken, yerlerine Mustafa Elitaş ile Mahir Ünal getirildi. Özellikle Elitaş'ın ‘ağabey' pozisyona geçmesi, Bostancı'nın görevini yaparken ‘pasifize' olmasına neden oldu. Bostancı'nın da son aylarda bu durumdan rahatsız olduğu belirtildi.

AKBAŞOĞLU TARTIŞMASI

Geçen hafta nöbetçi olan Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun Genel Kurul'da tartışmaya neden olması ve gerilimi tırmandırması Bostancı'nın bir süredir düşündüğü ‘nadasa çekilme' fikrini pekiştirdi. Bostancı, yaşadığı rahatsızlıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı ve ‘müsaade' istedi. Erdoğan'ın da onayıyla Bostancı'nın görevi bırakması kesinleşti.

YILMAZ GELECEK

Bostancı'dan boşalan koltuğa ise ilk AKP grup toplantısında seçim yapılacak. Sivas Milletvekili ve eski bakan İsmet Yılmaz'ın bu görevi getirilmesi bekleniyor. Yılmaz daha önce TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulundu. Yılmaz, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yakınlığı ile de biliniyor.

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