Akşener, evinin mutfağından bayram mesajı verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı mesajını evinin mutfağından ailesinin yer aldığı fotoğrafla verdi. Akşener, “Kalplerimizdeki bayram neşesini ailelerimizle paylaşmayı, sevdiklerimize sarılmayı özledik…

Bugünlerin bayram sofralarına hasret kaldığımız son bayramımız olmasını temenni ediyor, Mübarek Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA MUTFAKTAN PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da önceki akşam ilk Ramazan Bayramı mesajını evinin mutfağından vermişti. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bayram hazırlığı için börek yaptıkları esnada çekilen fotoğrafları paylaşıp, tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutlamıştı.