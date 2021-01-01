Akşener’den Erdoğan’a: Utanmadan kadınlara hakaret edeceğine kadınların güvenliğini sağla

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ayasofya Cami çıkışında CHP’ye Fikri Sağlar’ın açıklamaları üzerinden yüklenirken, “Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz, başörtülü birkaç kişiyi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler” ifadelerini kullanmış ve bu sözler muhalefet partilerinin tepkisini çekmişti.

“MİLLET BU KİRLİ ZİHNİYETTEN ARTIK BIKTI”

İYİ Parti lideri Akşener de Erdoğan'ın sözlerine sosyal medya hesabından sert sözlerle tepki gösterdi.

Türkiye'de son bir yılda 386 kadının katledildiğini vurgulayan Akşener, “Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı” ifadelerini kullandı.

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