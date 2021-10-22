Akşener’den Erdoğan’ın, ‘sosyal medya’ açıklamasına tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, “Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” sözlerine yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ev sahipliğini yaptığı İstanbul’da düzenlenen “Türk Konseyi Medya Forumu”na bir video mesaj göndererek katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden yanıt verdi. Akşener, “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de ülkemizin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir.” ifadelerini kullandı.