Akşener’den ‘yandaş kontenjan’ tepkisi! Hesap soracak mısınız?

Esnaf ziyareti için geldiği Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendisini takip eden kalabalığa seslenen İYİ Parti lideri Akşener, "Bu velinimet olan aziz milletin karşısında ben dahil herkes hazır olda duracak. Herkesi hazır olda durduracak mısınız? Beraber bu harami düzeni el ele verip yıkacak mıyız? Korunan, yandaşlık kontenjanından koca koca maaşlara oturtulan o haramzadelere karşılık oylarınızla ceza verecek miyiz?" diye seslendi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bursa’nın Orhangazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, daha sonra kendisini takip eden kalabalığa seslendi. Kalabalık grup arasında ‘Başbakan Akşener’ pankartları açıldığı görüldü.

Akşener'in “5 maaş alan doymaz danışmanlar işlerine devam etti, sizin çocuğunuz işsiz kaldı” sözleri üzerine kalabalıktan yuhalamalar yükseldi. Akşener, “Yapmayın, dertleşiyoruz” diyerek konuşmasına devam etti.

“BERABER BU HARAMİ DÜZENİ EL ELE VERİP YIKACAK MIYIZ?”

Vatandaşa seslendiği konuşmasında Akşener “İşsiz gencin iş bulması, istihdam yaratılması üzerinden, esnafın göçmesinin önüne geçmesi üzerinden, sanayiciye zeytinin iri tanelisinin 25 lira olması üzerinden, 9 lira 25 kuruş ince tanelinin olması üzerinden rekabet yapılacak. İşte burada, bu meydanda artık seçmen velinimettir” dedi.

“Bu velinimet olan aziz milletin karşısında ben dahil herkes hazır olda duracak” diyen Akşener, daha sonra vatandaşlara tek tek şu soruları sordu:

*Herkesi hazır olda durduracak mısınız? Beraber bu harami düzeni el ele verip yıkacak mıyız? 5 maaş alan haramzadeleri, kendi çocuğun işsizken 5 maaş alan o haramzade danışmanları oralardan, birlikte, beraber kovalayıp, onların yerine hak edenleri oturtacak mıyız?

*Senin çocuğun işsizken, KPSS'ye o kadar çalışıp, adam gibi puan alıp mülakatta elenirken, mülakatı bu ülkede beraber kaldıracağız tamam mı?

*Korunan, yandaşlık kontenjanından koca koca maaşlara oturtulan o haramzadelere karşılık oylarınızla ceza verecek miyiz?

*Ağaların, muhteremlerin benim gibi buraya gelip sizin karşınızda hazır ola geçmesini sağlayacak mıyız?”

“BURAYA HERKES GELECEK”

Kalabalıktan yükselen ‘evet' seslerinin ardından Akşener, “Tamam o zaman Allah razı olsun, göreceksiniz buraya herkes gelecek” dedi.

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