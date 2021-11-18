Ali Haydar Kaytan öldürüldü

PKK elebaşlarından Ali Haydar Kaytan, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi.

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Terör örgütü PKK'nın kurucularından ‘Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirildi.

SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYORDU

MİT'in hedefinde olan ve son dönemde “KCK Yürütme Konseyi Üyesi” ve “Bilim ve Aydınlanma Komitesi lideri” olarak konumlandırılan terörist Ali Haydar Kaytan, operasyon endişesi nedeniyle sürekli yer değiştiriyordu.

MİT VE TSK’DAN ORTAK OPERASYON

Türkiye tarihinin en uzun soluklu operasyonlarından biri olan Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışma, MİT tarafından birbirinden farklı istihbari bilgilerin bir araya getirilmesi sonucunda MİT-TSK koordinesiyle gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynakları, operasyona katılım sağlayan unsurların güvenliğini ve mevcut operasyonların gizliliğini korumak adına operasyona ilişkin detayların kamuoyuyla paylaşılmayacağını dile getirdi.

CESEDİNİ GÖMEN TERÖRİSTLER İNFAZ EDİLDİ

İmralı’da tutuklu PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın “kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi” olarak tanımladığı Kaytan’ın cesedinin sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldüğü ve defin işlemini yapan PKK’lı teröristlerin infaz edildiği iddia edildi.

PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçen; 2016 yılında Ankara’daki Merasim Sokak ve Güvenpark saldırılarının talimatını verdiği belirlenen Ali Haydar Kaytan’ın başına 10 milyon TL ödül konmuştu.

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