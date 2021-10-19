Altay: 2022’de her vatandaş köprü ve otoyollar için 512 lira ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, garantili yol ve hastaneler için 2022 bütçesinden 42,5 milyar TL ayrıldığını açıkladı. Her vatandaşın geçmediği köprüler ve yollar için 512 TL ödeyeceğini belirten Altay, "Dolar arttıkça fatura kabaracak, yeni acı reçeteler çıkacak. Çare derhal seçim" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzası ile TBMM’ye sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan’ın ‘Milletin cebinden kuruş çıkmayacak’ sözlerini hatırlatan Altay, “Garantili yol ve hastaneler için 2022 bütçesinde 42,5 milyar TL ayrıldı. Her vatandaşımız geçmediği köprüler ve yollar için 512 TL ödeyecek. Dolar arttıkça fatura kabaracak, yeni acı reçeteler çıkacak. Çare derhal seçim” ifadelerini kullandı.