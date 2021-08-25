Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Ağustos 2021
Altının ons fiyatı, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü 1.793 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 483 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.250 TL.
Altın fiyatları, dolardaki hafif yükseliş ve yüksek risk iştahının güvenli liman varlıklara olan talebi azaltmasıyla gerilerken, yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmayı bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.5 düşüşle 1,793.59 dolara geriledi.
Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 479 TL, satış 483 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 486 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü 4.879 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 781 TL, satış 797 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 803 TL. 6 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.218 TL, satış 3.250 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.375 TL. 25 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.563 TL, satış 1.596 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.607 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.160 TL, satış 3.192 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.215 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.155 TL, satış 3.185 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.208 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.