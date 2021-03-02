Ankara’da 4 farklı mesai saati kararı

Ankara Valiliği, kentte dört farklı mesai saati uygulaması kararı aldı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen son aşamada Cumhurbaşkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının Genelgeleri doğrultusunda, 03.03.2021 Çarşamba gününden itibaren ilimizde mesai saatleri ekte yer alan tablodaki şekilde uygulanacaktır.

* Kurumlarda uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya devam edilecektir.

* Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

* Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır. Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir:

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