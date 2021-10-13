Haberler - Gündem

Antalya’daki orman yangını, Göynük Kanyonu’na ilerliyor

Antalya'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Antalya’daki orman yangını, Göynük Kanyonu’na ilerliyor

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü.

Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı.

Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya’nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu’na doğru ilerlediği belirtildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

Konyaaltı Üçüoluk'ta düşen yıldırım yangın çıkardı İlginizi Çekebilir Konyaaltı Üçüoluk'ta düşen yıldırım yangın çıkardı
Antalya helikopter Konyaaltı orman yangını uçak yangın