Aramızdan ayrılışının 1. yılında Bekir Coşkun’u anıyoruz

Geçen yıl 18 Ekim günü kaybettiğimiz yazarımız Bekir Coşkun’un ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Coşkun, bugün Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’ndeki mezarı başında yapılacak bir törenle anılacak.

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Saat 13.00'de başlayacak törene, Coşkun'un eşi Andree Coşkun'un yanı sıra çocukları ve kardeşleri ile aile yakınları, okuyucuları ve sevenleri katılacak.

HİÇ UNUTULMAYACAK

1945 yılında Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde doğan Coşkun, 50 yıllık meslek hayatı ile yeri doldurulamayacak bir yazar oldu. Sanat, müzik, doğa sevgisi ve hayvan dostluğu ile de öne çıktı. Ankara'nın Rüzgarlı sokağında Hür Anadolu Gazetesi'nde foto muhabiri olarak mesleğe başladı. Daha sonra parlamento muhabirliği yaptı. TRT, Günaydın, Hürriyet, Cumhuriyet'te çalıştı. 2013'te SÖZCÜ'deki köşesinde okurlarıyla buluştu. “Dövlet”, “Avukatımı İstiyorum”, “Pako'ya Mektuplar”, “Ben Pako” ve “Başın Öne Eğilmesin'' adılı kitaplar da yazdı. Coşkun daima gülen yüzü ve üç cümle bile yazsa sayfalar dolusuna bedel kıvrak kalemiyle her zaman anılacak ve unutulmayacak.

Son yazısı: Yazı bilmem!

“Yazı bilmem…

Yazı bilmem…

Yazarım yazı bilmem…

Bu yaz böyle geçti…

Gelecek yazı bilmem…

(…)

Bir yaz bitti…

Çoğumuz evlere kapalı geçirdik yazı… Ne plajlar eskisi gibiydi, ne parklar… Polis, zabıta korkusundan “acaba maskem duruyor mu” diye burnumuzu yoklayıp durduk… Virüsün korkusu yaşamın üzerine bir kara bulut gibi çökmüştü bir kez…

Hayallerin çoğu kursaklarda kaldı…

Hüzünle bir yazın arkasından bakıyoruz…

Üzülmeyin…

Yaşama saygımız, hasretlerimiz, özlemlerimiz, sevgilerimiz, hayallerimiz, düne göre çok daha fazla…

Bu yaz böyle geçti…

Gelecek yazı bilmem…”