Asgari ücret 3 bin 100 TL olsun önerisi kabul edilmedi

Denizli'de Pamukkale Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Pamukkale'de yetiştirilen kekiğin tescillenmesi ve belediyeye ait iş yerlerinden kira alınmaması konularının görüşüldüğü yılın ilk toplantısında CHP grubu belediye ve bağlı şirketlerde asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olarak belirlenmesini istedi.

“YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR”

CHP Grup Başkanvekili Oral Baş belediye ve bağlı şirketlerde çalışan personelin çok büyük bölümünün asgari ücret aldığını ve bu gelirle geçinmelerinin imkânsız olduğunu söyleyerek, “CHP’li belediyeler asgari ücreti 3 bin 100 TL olarak belirledi. Birçok belediye bunun çok daha üzerinde asgari ücret verirken Denizli’nin en büyük ilçesinin belediye çalışanlarının asgari ücrete mahkûm olması kabul edilemez. Pamukkale Belediyesi personeli asgari ücretten çok daha fazlasını hak ediyor. Bir an önce yanlıştan dönülmeli” diye konuştu. Baş'ın sözlü önergesi kabul edilmedi.

DENİZLİ KEKİĞİ TESCİLLENDİ

Dünyada kullanılan kekiğin yüzde 75'inin Pamukkale Ovası'nda üretildiğini söyleyen Örki ‘Denizli Kekiği' adı ile tescil başvurusunda bulunduklarını belirtti. Patentin üç ay askıda kalacağını söyleyen Örki, “Üç ay sonunda Denizli ürünü küresel pazarda ilimizin adıyla yer alacak” diye konuştu. Diğer yandan meclis oy birliği ile belediyenin kiracısı olan fakat işyerlerini açamayan 34 esnaftan işyerleri tekrar faaliyete geçene kadar kira almama kararı aldı. İşleri devam eden 16 firmanın kiralarını ise yarı yarıya düşürdü.