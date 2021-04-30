Aşı fiyaskosu

Mert ÖZ Zeynep KAPLAN

Coronavirüs için mücadelede Alman BioNTech ile ABD menşeli ilaç firması Pfizer ortaklağında geliştirilen Covid-19 aşısı, Türkiye'de uygulanmaya başlanmıştı. Vatandaşlar ilk dozlarını vurdurmuştu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam Bilim Kurulu toplantısı sonrası “Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor. Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir” dedi. İlk uygulamada birinci doz ile ikinci doz arasında 4 hafta varken bu sürenin 6-8 haftaya çıkarılmasıyla vatandaşların kafaları karıştı.

HAZİRANA KADAR ERTELENDİ

Hatta randevu bilgilerinde akşam saatlerinde güncellemeye gidildi. 1. doz Biontech aşısı olan vatandaşların mayıs ayında verilen 2. doz Biontech aşısı randevuları Haziran ayına kadar ertelendi. Birinci doz aşısını olup ikinci dozu bekleyenler, randevu bilgilerinin ertelendiğini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada da durum gündem oldu ve tartışıldı. Eleştiriler karşısında Sağlık Bakanlığı geri adım atmak zorunda kaldı. Ve randevuları eski tarihlerine çekti. Bakanlıktan, “Yeni randevu alacaklar için bu süre dikkate alınacaktır” düzeltmesi yapıldı.

CHP'li Faik Öztrak: ‘Haziran sonu 40 yaş üstünü aşılayabileceğiz' noktasından; ‘Aşı tedariki iki ayda güçleşiyor' noktasındayız. Anlaşılan aşı yok. Türkiye'yi yönetebilen bir hükümet de yok.

CHP'li Erdoğan Toprak: Biontech aşısında 2. doz randevular 2 ay ertelendi! Sağlık Bakanı her gün hikaye anlatıyor! İktidar darmadağın, her adımı tutarsız. Millet aşısız-parasız kaderine terk edildi.



CHP'li Özgür Karabat: Hükümet aşı tedarik edemiyor. Ama yandaşlara milyarlar akmaya devam ediyor. Sadece şehir hastanelerinin kira bedeli için ayrılan 16 milyar TL ile tüm ülke aşılanabilirdi.

CHP'li Murat Emir: Biontech aşısı için verilen ikinci doz randevuları iptal edildi. Harç bitti yapı paydos. Saray beslemesi sözde bilim insanları ‘aslında tek doz yeterli' derse şaşırmayacağız.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Aşı yılan hikayesine döndü. Geldi, geliyor diyerek milleti oyaladınız. Az kaldı, bu asil millet ilk seçimde sizi göndererek, başının çaresine bakacak.

CHP'li Yüksel Taşkın: Aşı temininde farklı alternatifler, seçenekler yaratmayanlar, şimdi 2 ay dişinizi sıkın diyemezler. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere, süreci yönetemeyenler istifa etmelidir.