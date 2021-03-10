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Atama sayısını yetersiz bulan öğretmenler meydanlara çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen atamasını yetersiz bulan öğretmenler, birçok ilde eylem düzenledi. Öğretmenler, "20 bin hezimet, 60 bin haktır" diyerek ek atama talep etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:46, 10/03/2021
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, en az 60 bin atama bekleyen eğitimcilerin tepkisine neden oldu. Atama bekleyen öğretmenler yurdun birçok ilinde sokaklara çıkarak protesto düzenledi. Sosyal medyada ise öğretmenlerin isyanı 470 binden paylaşımla Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu.

“ÜCRETMEN DEĞİL ÖĞRETMENİZ”

Meydanlarda ve illerin Milli Eğitim Müdürlükleri önünde toplanan öğretmenler, “Atanmak istiyoruz”, “60 bin haktır”, “Okuduk, okuduk, okutamadık”, “20 bin hezimet, 60 bin haktır”, “Ücretmen değil, öğretmen”, “Eğitimden tasarruf olmaz” sloganları attı.

Milli Eğitim Bakanlığı raporunda 10 kentte 138 bin öğretmen açığı olduğunu belirten öğretmenler, 20 bin öğretmen atamasını müjde diye sunanlara tepki göstererek, söz verilen 60 bin atamanın gerçekleşmesini istiyor.

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Yayınlanma Tarihi:20:45,