Atatürk, borç almadan Türkiye’yi 2 kat büyüttü

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, SÖZCÜ'ye konuştu. Bozkurt, 98’inci yılında Cumhuriyet’in başarısını anlattı: Atatürk, dışarıdan tek bir kör kuruş almadan 49 sanayi tesisini milletin gücüyle yaptı. Ülke % 115 büyüdü. Dünyanın yıldızı oldu.

Saygı ÖZTÜRK

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, ülke gündemini değerlendirdi. Türkiye'nin son 70 yıldır Cumhuriyet'in kuruluş rotasından saptığını öne süren Bozkurt, şunları söyledi:

Atatürk ve arkadaşları, Cumhuriyeti kurarken bilim ve fen düsturunda hareket ettiler. Devleti de namus ve ahlak temelinde örgütlediler. O namus ve ahlak anlayışı 3 yıl içinde uçak üreten bir güç yarattı.

Dışarıdan tek bir kör kuruş almadan 49 sanayi tesisini milli kaynaklarla, milletin gücüyle yaptı. Şekerden çimentoya, camdan tekstile, uçaktan silaha gerçek bir devrim yarattı. 1923'ten 1938'e kadar hem dış borçları ödedi, hem 1 dolar 90 kuruş palitesini tutturdu, hem 15 yılda % 115 büyüdü.

1932 yılında İran şahına ziyareti nedeniyle uçak hediye eden, Afganistan hanına ilham veren, İngiltere Kralı Edward'ı ayağına getiren bir itibar sahibi oldu. Birleşmiş Milletler'in davetle üyesi olan tek yıldız ülke, Türkiye'dir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında okur-yazar oranı yüzde 3'tü. Genç Cumhuriyet 20 yılda bu oranı yüzde 20'lere ulaştırdı. Bu başarının başka bir örneği yok.

57 İslam ülkesi içinde Cumhuriyet'in 98. yılına girerken doktoru, eczacısı, öğretmeni, mühendisi, her meslekten iş insanının yarıya yakını kadın olan ender ülkelerden biriyiz. Çünkü Atatürk'ün laik Cumhuriyeti, aynı zamanda bir kadın devrimidir.

ADD olarak milletimize bunları duyurmak için yollarda olacağız. İlk işimiz 6 ay içinde anayasa, hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi, dış politika konularında ADD'nin önerilerini toplumumuzun her kesiminde tartışılmasını sağlamaya çalışmak.

Aydınlanma devrimini halkla buluşturacağız

Bütün illeri dolaşacaklarını anlatan Bozkurt, şunları söyledi: “Gittiğimiz yerlerde Atatürk Cumhuriyeti'nin ve aydınlanma devrimlerinin nasıl yoktan bir ulus ve vatan yarattığını anlatarak onların başka ‘izm'ler peşinde koşmak yerine Türk Milleti'ne unutturulmaya çalışılan Kemalizm'i düstur edinmelerini sağlayacağız. Üye kampanyası başlatacağız. Milletimiz, Atatürkçü düşünceye bağlı. Herkesi ADD'ye üye olmaya davet ediyoruz. Atatürkçü düşünceyi, laik toplumu benimseyen herkes elini taşın altına koymalı. Herkesi derneğimiz çatısı altında, Atatürk yolunda birleşmeye davet ediyoruz.” Atatürk'ün, Cumhuriyeti Alevi dedeleriyle, Kürt aşiret önderleriyle, Mevlevi çelebileriyle, Türkmen beyleriyle, esnafla kurduğunu hatırlatan Bozkurt, kendilerinin de herkese ayrım yapmadan ulaşacaklarını belirtti.