Atatürk heykelini hurda diye sattılar

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan 19 Mayıs Polis Meslek Yüksel Okulu tarafından bir süre önce yapılan hurda satışı ihalesinde, kullanılmayan diğer malzemelerle birlikte Atatürk heykelinin de hurda diye verildiği ileri sürüldü.

Tekkeköy ilçesinde bir hurdacının bahçesinde görüntülen Atatürk heykelini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker, “Burası Tekkeköy Hurdacılar sitesi. Samsun’da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Esnaf da satıyor. yazıklar olsun size. Gerekeni yapacağız” diye yazdı.

BÖYLE BİR ŞEY KABUL EDİLEMEZ

Bir kamu kuruluşunun Atatürk heykelinin hurda niyetine satılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, “İhaleyi 4-5 hurdacı arkadaş ortaklaşa almışlar. Diğer malzemelerle birlikte kendilerine Atatürk heykelini de satmışlar. Şimdi onlar da satıyor. Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci ile görüştüm. Heykeli alacağız. Ama bu işinde peşini bırakmayacağız. Atatürk’ün şehrinde bu yapılan Atatürk’e büyük bir hakarettir” dedi. Vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Öte yandan hurdacının, Atatürk’ün heykeli için hurdacının 5 bin istediği ileri sürüldü.

EMNİYET TAMİRE VERDİKLERİNİ AÇIKLADI

Samsun Emniyet Müdürlüğü ise yaptığı yazılı açıklama, “Atakum İlçesi Atatepe Mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır” denildi. Ancak, heykelin bulunduğu yerin hurdacıya ait olduğu fotoğrafla tespit edildi.

ADD: SATIN ALACAĞIZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de yaptığı açıklamada, “Ulu Önderimizin büstü hepimizin bildiği gibi Tekkeköy Hurdacılar sitesinde durmaktadır. Bu heykel maalesef satıştadır ve Biz ve bir çok kişi pazarlığını yapmıştır. Almaya gideceğiz. Pazarlığı yapıldı. Şehrimizin güzel bir noktasına yerleştireceğiz. Atakum Belediye Başkanımız Sevgili Cemil Deveci de sahip çıktı. Tadilata gönderilen heykele paha biçilmez, biçildi. Keşke bir hurdacıya değil, Güzel Sanatlar Fakültesine gönderilseydi” ifadelerini kullandı.