Atatürk Kültür Merkezi’nin ilk sergisi Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim’de açılan sergileri gezdi. Yeni AKM’nin ilk sergisi olan ‘AKM Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi’ de Bakan Ersoy’un katılımıyla açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi. İlk olarak, açılışı dün yapılan Atatürk Kültür Merkezindeki ‘AKM Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi'ni dolaşan Bakan Ersoy, buradaki eserleri tek tek inceleyerek küratörden eserler hakkında bilgi aldı.

Bakan Ersoy daha sonra AKM'den ayrılarak Gezi Parkı’ndaki ‘Işık Sergisi'ni ve ardından Sıraselviler Caddesi üzerinde bulunan bir oteldeki ‘Dönüşüm Maksim Sergisi'ni gezdi.

“TÜRKİYE'YE YAKIŞIR, ONUR VERİCİ BİR ESER OLDU”

Sergi gezilerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a eşlik eden eşi Pervin Ersoy, “Hem gayet güzel, hem de bize, Türkiye'ye yakışır, onur verici bir eser oldu. Sosyal medyadaki bütün hashtaglerde ‘AKM Yeniden!’ diyoruz, Atatürk Kültür Merkezi yeniden bizlerle birlikte. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm sanatseverler için doyumsuz sanat etkinliklerinin yaşanacağı harika bir kültür merkezindeyiz. İstanbul bunu çoktan hak etmişti. Atatürk Kültür Merkezi, bir gurur tablosudur. Sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel destekleriyle böyle bir yere tekrar kavuştuk” dedi.

TAKSİM'DEKİ SON DURAĞI TAKSİM CAMİİ OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Taksim'de gezdiği son yer ise, Taksim Camisi’nin kültür-sanat bölümünde bulunan ‘Mirasın İzinde' isimli sergi oldu.

Burada, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Bakan Ersoy'a eşlik etti. Selçuklu dönemindeki 74 eserin 29 sanatçı tarafından yeniden yorumlandığı sergiyi dolaşan Ersoy, buradaki eserleri de inceledikten sonra turunu tamamlayarak eşi Pervin Ersoy ile birlikte Taksim'den ayrıldı. İHA