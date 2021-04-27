Atatürk’ün vasiyetinin iptali istenemeyecek!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasçılarından Tacinur Demir'in, CHP'nin şartları yerine getirmediği iddiasıyla Ata'nın vasiyetinin iptali için açtığı davada karar çıktı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Demir'in duruşmaya katılmaması nedeniyle işlemden kaldırılan davanın, süresi içinde yenilenmemesi nedeniyle “açılmamış sayılmasına” hükmetti.

Böylece İş Bankası hisseleri nedeniyle AKP tarafından sürekli gündeme getirilen vasiyet geçerliğini korumuş oldu. CHP'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, vasiyetin yargı kararıyla tescil edildiğini belirterek, bir daha böyle bir dava açılamayacağını vurguladı ve “Atatürk'ün vasiyeti ortadadır ve tek mirasçısı Türk Milleti'dir” dedi.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Atatürk'ün tek yasal mirasçısı olan kız kardeşi Makbule Atadan'ın evlat edindiği Mustafa Demir'in kızı Tacinur Demir, Ata'nın mirasçılarının belirlenmesi için 2015'te dava açmıştı. Mahkeme, Demir'in çocuklarının Atatürk'e mirasçı olduğuna karar vermişti. Bunun üzerine Demir, dava açıp Atatürk'e ait malların kendisine verilmesini istemişti. İş Bankası ve Zonguldak Maden İşletmeleri hisseleri ile Atatürk Orman Çiftliği ve Çankaya Köşkü'nü talep etmişti. Demir'in, yargılama sürerken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği de anlaşıldı.