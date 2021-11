Avrupa‘da en çok satan Türk gazetesi: SÖZCÜ

Severek okuduğunuz SÖZCÜ, Avrupa’da en çok satan Türkçe günlük gazete oldu.

SÖZCÜ'nün haricinde Türk gazetelerinden sadece Hürriyet bayilerde müşteri bekliyor. Sabah ve Türkiye gibi gazetelere ise gurbetçiler hiç yüz vermiyor. Nitekim, Almanya'da gazetelerin özellikle etkinlik düzeyinin en iyi belirleyen bir gösterge olarak değerlendirilen bayi satışları, Avrupa'daki Türk gazeteleri arasında SÖZCÜ'nün diğer Türk gazetelerini geride bıraktığını gösteriyor.

“Media-control.de” sitesinde yer alan son listeye göre, Almanya'daki istasyon kitapçılarında en çok satan günlük yabancı kökenli gazeteler arasında ilk sırayı Almanca bir İsviçre gazetesi olan Neue Zürcher Zeitung alırken, onu ABD'nin dünyaca ünlü gazetesi The New York Times izliyor. Financial Times ise üçüncü sırada bulunuyor.

“Media-control”un istasyon bayilerindeki satışa göre düzenlediği tabloda dördüncü sırada Vesti bulunurken, SÖZCÜ beşinci sırayı alıyor. SÖZCÜ'yü geriden Hürriyet izliyor. Listeyi Le Monde, Vesterij list, Kronenzeitung ve Le Figaro kapatıyor.