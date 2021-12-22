Avukat Mert Yaşar’a, Erdoğan ve Özlem Zengin’e hakaretten ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Mert Yaşar hakkında karar çıktı.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin’le ilgili, 21 Şubat 2021 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan avukat Mert Yaşar hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine hakaret ‘ suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık avukat Mert Yaşar ile taraf avukatları katıldı.

“TELAFFUZ ETMEYE UTANDIĞIMIZ İFADELER EDİLDİ”

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Özlem Zengin'in avukatı, “Müvekkilimize yönelik telaffuz etmeye utandığımız ifadeler edildi. Sanığın, müvekkilime yönelik eylemleri açıkça suçtur. Bu nedenle üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

“KÜFRETMEDİM HEDEF ALMADIM”

Mütalaaya karşı savunması sorulan avukat Mert Yaşar, “Süreç boyunca kullandığım hangi ifadenin hakaret suçunu oluşturduğunu savcı açıklamamıştır. Sulh Ceza Hakimi bile, ‘hakaret ihtimali' diyerek beni tutuklamıştır. Özlem Zengin ve Cumhurbaşkanı'na küfretmedim, hedef almadım, şiddet çağrısında bulunmadım. Suç konusu olan tweetteki ifadelerimde kabineyi eleştirdim” ifadelerini kullandı.

“SERT ELEŞTİRİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR”

Avukat Yaşar, “Özlem Zengin’i kast etmedim. ‘Hükümet daha ne kadar ileri gidebilir’ demek için yazdım. ‘İlk gece hakkı’ ifadesi sert eleştiri olarak değerlendirilmelidir. Kabul edilebilir eleştiri sınırı, siyasetçiler için geniş olmalıdır. Beraatımı talep ediyorum. Olur da ceza verilecekse de avukatlık ve arabuluculuk mesleğime zeval vermeyecek bir ceza verilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“HEDEF GÖSTERİLDİ, TEHDİT EDİLDİ”

Mert Yaşar'ın avukatı Duygu Köksal ise, iki suçun birbiriyle karıştırıldığını ve mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek, “Söz konusu paylaşım, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeli. Müvekkilim sosyal medyada hedef gösterildi, tehdit edildi, fotoğrafları altına sapık, sapkın gibi ifadeler yazıldı. Söz konusu paylaşımın müvekkilim üzerindeki etkileri bunlar. Özlem Zengin üzerindeki etkilerini sayalım. Cinsiyetçi söylemlerine son verdi, etkisi bu. Müvekkilin beraatını talep ediyorum” dedi.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLSİN”

Son sözü sorulan avukat Yaşar, “Beraatımı talep ediyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM'nin kararları çerçevesinde, kullandığım ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum “ dedi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 7 BİN TL ADLİ PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, avukat Mert Yaşar’a, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, bu cezayı da 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

YASAL UNSURLAR OLUŞMADIĞI GEREKÇESİYLE BERAAT

Yaşar, Özlem Zengin’e yönelik, ‘kamu görevlisine hakaret' suçundan ise, yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

“BU NOKTAYA GETİREN FAHRETTİN ALTUN’DUR. BUNUN HESABINI VERMELİ”

Karar açıklandıktan sonra duruşma salonu önünde açıklama yapan avukat Mert Yaşar, “Bir hikaye vardır, Rusya’da Kremlin Meydanı’nda bir Rus, başlar söylenmeye, ‘Ahlaksız, şerefsiz, adi, hırsız, vatan haini, halk düşmanı.’ Polis hemen paketler adamı, götürür Stalin’in yanına. Stalin sorar; ‘Sen neden benim hakkımda böyle konuştun?’ ‘Ben sizin hakkınızda konuşmadım. Hitler hakkında konuştum.’ Stalin döner polise sorar, ‘Sen ne demek istedin?’ İşte Fahrettin Altun’a sormak lazım, ‘Sen ne anladın Fahrettin?’ Özlem Zengin çağırsın, Fahrettin Altun’a sorsun, ‘Sen ne anladın?’ Ben çünkü ona küfretmedim, hakaret etmedim. Bu noktaya getiren Fahrettin Altun’dur. Bunun hesabını vermeli. Hem bana zarar verdi, aileme zarar verdi, Özlem Zengin’e zarar verdi. Bundan hesabı sorulması lazım” dedi.

İlginizi Çekebilir Karamollaoğlu'dan Erdoğan'a: Hani Nass vardı?

İlginizi Çekebilir Memur'a ek zam gelecek mi? Erdoğan'ın görüşmesi sona erdi