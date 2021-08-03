Azra’yı vahşice katleden sapık katil Mustafa Murat Ayhan’ın ifadesi ortaya çıktı

Antalya'da kendisinden beş gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice öldürülmüş olarak bulundu. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda beş parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın itirafları kan dondurdu.

İSMAIL SAYMAZ

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Antalya’da, gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu (21) acımasızca öldüren emlakçı Mustafa Murat Ayhan’ın ifadesine SÖZCÜ ulaştı. Ayhan, eve götürdüğü Azra’nın üzerini örtmek isterken elinini bedenine değdiğini, “Ne yapıyorsun!” diyen genç kızı paniğe kapılıp boğduğunu iddia etti.

Ağaç testeresi ve bıçakla Azra’nın bedenini parçaladığını itiraf eden Ayhan, ceset parçalarını üç ayrı seferde evden çıkardığını söyledi. Kızın başını uçurumdan attığını, kolları ve bacakları ile gövdesini ormanda çalıların arasına bıraktığını söyledi.

13 GÜN ÖNCE TANIŞTILAR

İnşaat mühendisi Ayhan (48), emlak şirketi sahibi olduğunu, 2013’te boşandığını, bir oğlunun bulunduğunu anlattı. Ayhan, 16 Temmuz’da Konyaaltı’nda kafeye gittiğini, kafede servis elemanı olan Azra ile tanıştığını söyledi. Kıza iş teklif ettiğini belirten Ayhan, karşılıklı telefonlarını aldıklarını söyledi.

28 Temmuz’da Azra’nın corona olduğunu öğrenince mesaj yazdığını kaydeden Ayhan, kızın “Bakanım yok, beş gün oldu bir şey yemedim, ilaçlarımı alamadım, ölmek istiyorum. Her yerim çok ağrıyor” dediğini söyledi.

Azra’yı evden aldığını ve lokantaya gittiklerini belirten Ayhan, kızın ilacını alıp eve dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Ayhan, şöyle devam etti:

“Azra, arkadaşına telefon açtı. Arkadaşı cevap vermedi. ‘Uyumuş, telefonu duymuyor’ dedi. ‘Evine bırakayım mı?’ diye sordum. ‘Ablam ile kalmak istemiyorum’ demesi üzerine ‘Bende kalabilirsin’ dedim. Azra, ablası aradığında ‘Eve dönmeyeceğim, sana bahsettiğim arkadaşımda kalacağım, beni merak etme’ dedi.”

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Saat 01.30’da eve geldiklerini kaydeden Ayhan, Azra salonda uyurken, kendisinin ise odaya geçtiğini ifade etti. Saatlerce alkol kullanıp uyuşturucu hapı aldığını anlatan Ayhan, saat 13’te odadan çıktığında Azra’nın üzeri açık şekilde uyuyor olduğunu öne sürerek, şöyle devam etti:

“Üzerini örttüğüm sırada elim kalçasına değdi. Panikle uyanıp ‘Ne yapıyorsun’ diyerek, bağırıp yüzümün sol tarafını tırmaladı. Panikledim ve ‘Sus ne bağırıyorsun’ diyerek, iki elimle Azra’nın boğazını hareketsiz kaldığı ana kadar sıktım. Nefes almadığını, nabzının atmadığını fark edince öldüğünü anladım.”

AĞAÇ TESTERESİ VE BIÇAK

Azra’nın telefonu ve terliğini el valizine doldurup evden çıktığını anlatan Ayhan, cep telefonunu Boğaçay’a, terliği çöpe attığını söyledi. Sitede kamera olduğu için Azra’nın cesedini parçalayarak çıkarmaya karar verdiğini belirten Ayhan, dönüşte marketten ağaç testeresi aldığını söyledi.

Ayhan, cesedi banyoya taşıdığını, et bıçağı ile kızın kafasını gövdesinden ayırdığını, kafayı poşete, poşeti spor çantasına koyarak evden çıktığını anlattı. Seyir Terası mevkisindeki ormana girdiğini kaydeden Ayhan, Azra’nın başını uçurumdan attığını söyledi.

ÇALILARIN ARASINA BIRAKTI

Eve döndüğünü, gece alkol alıp ne yapacağını düşündüğünü anlatan Ayhan, sızdığını ve ertesi gün hava aydınlanırken uyandığını ifade etti. Küvetteki cesedin kol ve bacaklarını parçalara ayırıp çöp poşetlerine koyduğunu, poşetleri spor çantaya koyup boynuna asarak arabaya taşıdığını ifade eden Ayhan, Kirişçiler Köyü’ne yakın ormanlık alana giderek, her parçayı bir çalının içine attığını söyledi.

Eve dönünce Azra’nın gövdesini iki parçaya ayırdığını, bu parçaları da Kirişçiler’deki ormanda çalılara koyduğunu söyledi.

AZRA’NIN BAŞI KAYIP

Ayhan, kanı temizlemek için banyoda kova içerisinde çamaşır suyuna bastığı Azra’nın eşyaları ile bıçak ve testereyi spor çantaya doldurduğunu söyledi. Bıçak ve testereyi Boğaçay’a attığını anlatan Ayhan, eşyaları çöpe bıraktığını anlattı.

Azra’ya cinsel istismarda bulunmadığını savunan Ayhan, “Bağırıp yüzümü tırmalaması üzerine paniğe kapıldım. Polise şikayet eder korkusu ile boğazını sıktım ve öldürdüm” dedi. Ayhan, savcılıkta, Azra’nın kafasını attığı noktayı hatırlayamadığını anlatarak, şunları söyledi:

“Başını attığım yer uçurumdur. Yabani hayvanların bulunduğu yerdir. Herhangi bir hayvanın götürme ihtimali vardır. Azra’nın baş kısmını saklamadım.”

Ayhan, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde ise “Çok pişmanım. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim. Olayı planlamadım” dedi.

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