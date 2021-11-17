Baba kurbanı Elif’in cansız bedeni annesine teslim edildi

Antalya’da babası tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen bebeğin cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında kira parası yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre çıkan tartışmada baba önce Beyza Topçu'yu darp etti. Daha sonra ise kavga seslerine uyanan 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Anne Beyza Topçu, yaşanılanların ardından polis merkezine giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin cenazesi ise Serik Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cenazeyi almaya bebeğin anne Beyza Topçu, Beyza Topçu’nun annesi Aysun Erol ve babası Abdullah Erol geldi. İşlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi. Anne Beyza Topçu işlemeler sırasında sık sık gözyaşı döktü. Anneyi annesi ve yanında gelen yakınları teselli etti. Cenazenin Serik İlçesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.