Babacan: Mevcut kurallarla seçime girseler kazanamayacaklar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki yüzde 50+1 tartışmalarına yönelik açıklamada bulundu. Babacan, "Mevcut kurallarla seçime girseler artık kazanamayacaklar. Zihinlerinin gerisine iyice yer etmiş. Bir hükümet, oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin ayrılma zamanı gelmiştir" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ağırladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

“YANLIŞ VE TEHLİKELİDİR”

DSP lideri Aksakal ise şu açıklamalarda bulundu:

“Gördüğümüz kadarıyla bugünkü yönetim sisteminin bazı özellikleri özünde yönetenleri de rahatsız ediyor.

Asıl dikkat edilmesi gereken hususun, halkın seçimle verdiği yetkiyi, anayasa düzleminde kalmak, kaydıyla yönetim yetkisi olduğunun içselleştirilmesi olduğunu düşünüyoruz.

Ancak bugün siyasetin etkin noktasında bulunan aktörlerin aldıkları bu yetkiyi, devleti dönüştürme işlemine tahvil olduğu görüntüsü vermektedir. Bu yanlıştır ve tehlikelidir ve tasvip edilemez.

“ÇOK DİKKAT ETMELİYİZ”

Meclis'te çoğunluğu ele geçiren herhangi bir yapı, kafa yapısına göre eğer anayasayı düzenleme ve değiştirmeye kalkarsa bunun adı faşizm olur, bunun adı kaos olur. Buna çok dikkat etmeliyiz.

“TEK SORUN YÜZDE 50+1 DEĞİL”

Yüzde 50+1 yönetim sistemi öne çıkıyor ama sıkıntının sadece yüzde 50+1 olmadığını belirtmek isterim. Ana sıkıntının kuvvetler ayrılığı prensibinin ortadan kaldırılmış olması ve toplumun yönetimde hakimiyetini, yani mecliste olması gereken etkisinin ortadan kaldırılması olduğunu düşünüyorum.”

“NE İSTİYORLAR?”

“İktidar, oyunun mevcut kurallarına göre yeniden seçilemeyeceğinin farkına varmış olmalı ki ‘Kuralları değiştirerek tekrar seçilebilir miyim?' hesabına girmiş durumda.” ifadelerini kullanarak sözlerine başlayan DEVA Partisi lideri Babacan, devamında şunları söyledi:

“Bunu seçim yasasıyla ilgili yapılan hazırlıklar ve bu hazırlıklarla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerde görüyoruz. Tartışmaya açılan ‘50+1' meselesinde görüyoruz. Mevcut kurallarla seçime girseler artık kazanamayacaklar. Zihinlerinin gerisine iyice yer etmiş.

Bir hükümet, oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin ayrılma zamanı gelmiştir. ‘50+1' ile artık olmuyor, ne yapalım? ‘40 +1' mi yapalım?, ‘30+1' mi yapalım? Ne istiyorlar? Kendileri çok istediği için bu anayasa değişikliği yapıldı.”

“ÖZELEŞTİRİ SAMİMİYETLE YAPILDIĞINDA GÜZEL SONUÇ VERİR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara yaptığı ‘helalleşme' vurgusunu değerlendiren Babacan, “Siyasi partiler açısından dönem dönem bir iç muhasebe, özeleştiri yapmak ve bunun sonunda stratejiyi gözden geçirmek değerli çalışmalardır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini bu çerçevede dinledim, anladım. Kuşkusuz siyasi partiler kendi yakın geçmişinden, diğer siyasi partilerin yaşadığı tecrübelerden, ülkenin geçmiş olduğu evrelerden yeni bilgiler elde edebilir, yeni görüşler ve bu görüşler ışığında yeni stratejiler oluşturabilir. Bu değerlendirmeler, iç muhasebe ve özeleştiri samimiyetle yapıldığında güzel sonuçlar verir.” açıklamasında bulundu.

“CUMHURİYET TARİHİNDE BÖYLE BÜYÜK BİR SKANDAL GÖRÜLMEMİŞTİR”

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Babacan, “Hükümet ciddi bir skandalın içine düşmüş durumda. Cumhuriyet tarihinde böyle büyük bir skandal görülmemiştir. Siz 2.5 milyar doları S-400'e verin, kapağını bile açamayın… 1 milyar 400 milyon dolar F 35 projesine harcayın, F 35'leri de alamayın… Böyle bir skandal yok. Bu kadar büyük bir başarısızlık, fiyasko yok. ‘Benim alanım ekonomi', ‘Kitabını yazdık' gibi, ‘Ben her şeyi bilirim' tarzı ve tavrı işte ülkeyi bu noktaya düşürüyor.” dedi.

“TÜRKİYE F-35'LER KONUSUNDA SONUNA KADAR ISRARCI OLMALI”

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘F 35 vermiyorsunuz, F 16 alalım; onun parasını ona sayın' yaklaşımı çok yanlış. Türkiye'nin F 35'lerle ilgili hakkını sonuna kadar savunması lazım. O projeye katkımız sadece 1 milyar 400 milyon dolar değil, biz o projenin dört ana hissedarından birisiyiz. Türkiye'nin F 35'ler konusunda sonuna kadar ısrarcı olması lazım. Kısa vadede F 16'ya ihtiyaç varsa onun pazarlığının ayrı yürümesi lazım. F 35 ile F 16 pazarlığının aynı çuvala konmasını büyük bir hata olarak görüyoruz.

“İKTİSAT TARİHİNİ BİLEN İNSANLARIN BU DÖNEMLE İLGİLİ KİTAP YAZMASINDA FAYDA VAR”

“Sayın Erdoğan, ‘Ekonominin kitabını yazdık' diyor. Doğru, gerçekten iktisat bilimcilerin çok iyi incelemesi gereken bir AK Parti dönemi var. Milli gelirimiz 3 bin 500 dolardan 12 bin 500 dolara çıkarken bu başarının arkasındaki faktörler, ana sebepler neydi, herkes gördü.

6-7 yıldır ekonomimiz sürekli olarak merdiven basamağı gibi aşağı doğru inerken bunun arkasındaki sebepler ne? Bunun gerçekten kitabı yazılır. Ama ‘Benim alanım ekonomi', ‘Ben ekonomistim' diyen herkesin kitap yazmasıyla olmaz bu iş. Bağımsız, tarafsız gözlem yapabilen, dünyayı ve yakın iktisat tarihini bilen insanların bu dönemle ilgili kitap yazmasında büyük fayda var.”

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