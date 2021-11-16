Babacan’dan Bahçeli’ye: O kadar kolay kaçamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı'nın ortağı olsak da işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir" sözlerini eleştirdi.

Hakan KAYA

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

“SAYIN ERDOĞAN’A SORMAK LAZIM, ACABA YAZDIĞI KİTAP HANGİ KİTAP?”

Doların 10 liraya geldiğini belirten Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erodoğan’ın “Biz ekonominin kitabını yazdık” sözlerini hatırlatarak Erdoğan’a yüklendi.

“Zam üstüne zam geliyor” diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Elektrik, doğalgaz neredeyse aldığımız her nefeste zamlanıyor. Bu büyük başarısızlığın altında imzası olan kişi de çıkıp diyor ki, “Biz ekonominin kitabını yazdık” Sayın Erdoğan’a sormak lazım, acaba yazdığı kitap hangi kitap? Sizin yazdığınız kitabı ben size söyleyeyim.

* Bizden ayrılıp ekonomiyi size devrettiğimizde İstanbul’da ekmeğin fiyatı 75 kuruştu, şu anda 2,5 lira. Doğalgazın ortalama fiyatı metreküp başına 90 kuruştu, bugün 2 lira civarında.

* Ayçiçek yağının litresi 7 liraydı, şimdi geldi litresi 20 liraya dayandı. Biz ekonomi yönetimini devrettiğimizde asgari ücret 345 dolardı, bugün 283 dolar.

* Üniversite öğrenci bursları 137 dolardı, şimdi 65 dolar. Ekonomi yönetimini devrettiğimizde dolar 2 lira 92 kuruştu, bugün 10 lira oldu.

* Yazdığınız ekonomi kitabı budur. Siz ne yazdınız? Koskoca bir ülkenin yoksullaşmasını yazdınız. Başka bir şey yazmadınız.

“GENÇLERİMİZ BU KÖTÜ YÖNETİM YÜZÜNDEN BAYAT EKMEK KUYRUKLARINI GÖRÜYOR”

* Yağ, un, şeker kuyruklarından bahsediyor. Haklı, gerçekten bizim de çocukluğumuzda kuyruklar vardı. Benzin kuyruğunu gördüm. Zeytin yağı kuyruğunda bekledim.

* Temel gıda karneyle alınıyordu. O günleri belki gençler bilmez, inşallah hiç görmez de. Ama şimdi maalesef yokluk dönemi, kıtlık dönemi tekrar başlıyor.

* Yağ kuyruklarını bilmiyor gençlerimiz ama bu kötü yönetim yüzünden bayat ekmek kuyruklarını görüyor.

* Ekmeği, 25 kuruş,50 kuruş ucuza alabilmek için büfelerin önünde oluşan uzun kuyrukları bugünün gençleri görüyor.

* Anlaşılan bu iktidar şeker kuyruğunu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağına da bu gidişle o günleri yaşatacak.

* Eğer akıllarını başlarına almazlarsa, yanlışlardan dönmezlerse bu ülke o 1980’lerin, 90’ların o kötü günlerine maalesef döner.

“SAYIN BAHÇELİ, O KADAR KOLAY DEĞİL YA…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasında dile getirdiği “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da, işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir” ifadelerini de eleştiren Babacan, “Ben buradan Sayın Bahçeli’ye de seslemek istiyorum. Sayın Bahçeli, o kadar kolay değil ya, bu sorumluluktan o kadar kolay kaçamazsınız. İşinize gelince iktidar ortağı olup da işler kötüye gitmeye başlayınca, ‘ya zaten biz muhalefettik’ diye bu işin içinden sıyrılamazsınız. Küçük, müçük farketmez, siz bu iktidarın ortağısınız.” dedi.

“KAÇAMAZSINIZ BİZ BUNU SIK SIK HATIRLATACAĞIZ, ‘ORTAKSINIZ’ DİYECEĞİZ”

Babacan konuşmasına şöyle devam etti:

* Meclise gelen her türlü kanun teklifine destek veren, iktidarın getirdiği her teklife ‘evet’ diyen sizsiniz.

* Bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız olarak peşinen yine Erdoğan’ı ilan eden de sizsiniz. Siz bir siyasi partinin genel başkanısınız.

* Bir siyasi partinin genel başkanı olarak, kendinizi değil de, bir başka siyasi partinin Ak Parti’nin genel başkanını ‘adayımızdır’ diye açıkladıktan sonra nasıl dönüp de ‘Bizim işlevimiz de sorumluluğumuz muhalefettir’ diyebiliyorsunuz.

* Ben anlamıyorum bunu. Hiç bir mantıksal bütünlük yok bunda. Ne var? Yan yollara kaçma hazırlığı var.

* İktidarın bütün nimetlerinden faydalanalım, iktidara ortak olmanın her türlü nemasının sahibi olalım, ama böyle krizmiş, şuymuş, buymuş, bunlardan bahsedilince, ‘zaten biz muhalefettik’ diyelim. Kaçamazsınız biz bunu sık sık hatırlatacağız, ‘ortaksınız’ diyeceğiz.

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