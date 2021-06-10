Babacan’dan Erdoğan’a ‘açlık’ yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Konya'da partisinin düzenlediği tarım toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye'de ilk kez bir muhalefet partisinin iktidarının ilk 90 ve 360 gününde izleyeceği yol haritasını, tüm aşamaları ve bütçelendirmesi ile kamuoyuna açıkladığını belirtti.

“AÇIKLADIĞIMIZ EYLEM PLANLARININ ARKASINDA DURABİLMEMİZ LAZIM”

20 ayrı alanda 400'ün üzerinde eylem planı hazırladıklarını belirten Babacan şunları söyledi:

* Türkiye şu an derin sorunlar yaşıyor. Ekonomik sıkıntılar listenin başında. Ama şu an sektör sektör baktığımızda en çok zorluğu çeken tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz. Bu sorunların temelinde öncelikle ciddi bir plan program eksiği var. Kredi faizleri ve tarımsal girdi maliyetleri yüksek.

* Neredeyse yüzde 100’e varan bir artış var. Buna son süreçte kuraklık da eklenince sorunlar derinleşti. Dün sabahtan itibaren belki de siyasi tarihimizde ilk kez bir uygulama başlattık. Önümüzdeki seçimden sonra kurulacak hükümetin, ilk 90 günde ve ilk 365 günde neler yapacağının çalışmalarını tamamladık.

* Eylem planı adı verdiğimiz bu çalışmalar yaklaşık 20 ayrı başlıkta bulunuyor. Tarım bunlardan birisi ama ilki. Bunların yanın da ticaret, turizm, kültür-sanat vb. çok farklı alanlarda da detaylı çalışmalarımızı vatandaşlarımıza anlatacağız.

* Eylem planımızın tutarlı olması lazım. Finansal ve maliyet olarak da yapılabilir şeyler olması lazım. Açıkladığımız eylem planının arkasında sonuna kadar durabilmemiz lazım. Bundan sonraki açıklamamız, parlamenter sistem ile ilgili olacak.

“ÜLKEDE MUTLAK YOKSULLUK YENİDEN DİRİLDİ”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Babacan, Erdoğan'ın “Şimdi bakıyorsunuz sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara neymiş millet açmış. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek yapıyoruz. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” sözlerine yanıt verdi.

AKP iktidarının ülkenin sorunlarına çözüm üretemediğini belirten Babacan, “Mevcut yönetimin Türkiye'deki yoksulluk ve açlık sorununu çözmeyeceklerini bildiğimiz için DEVA Partisi'ni kurduk. Bu sorunları çözmek için ekibimiz ve kadromuzla hazırız. Daha öncesinde yaptık. Ülkede mutlak yoksulluğun sıfırlandığı dönem benim ekonomiden sorumlu olduğum dönemdi. Şu an ülkede mutlak yoksulluk tekrar dirildi. Ülkede yoksulluk intiharları var. Bizim literatürümüzde daha önce böyle bir şey yoktu. Özellikle büyükşehirlerde yoksulluktan ve çaresizlikten kendi canına kıyan insanlar var. Bugün marketlerde ürün ambalajları küçüldü. Marketlerde karpuz dilimle satılıyor. Dün bir baktık ki karpuz 30 kuruşla tarlada. Bunun tek nedeni kötü yönetim ve bu kötü yönetimin beceriksizliğidir” dedi.

“TÜRKİYE'DE SEÇİM OLMASI LAZIM”

Erdoğan'a erken seçim çağrısı yapan Babacan, “Ülkede yoksulluk ve açlık sorununu çözme makamı hükümettir. Muhalefet iş başına geldiği zaman bu sorunları çözer. Biz hazırız. Buyursun kendisi de hemen seçim ilan etsin. Gece yarısı attığı imzalardan birisini de seçim için atarsa ülke hemen seçime gider ve biz kazanırsak bu sorunları çözeriz. Sayın Cumhurbaşkanı şu konu da haklı; biz tabi ki bu sorunları çözeriz ama öncelikle kendisinin çekilmesi lazım. Türkiye'de seçim olması lazım” ifadelerini kullandı.