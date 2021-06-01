Babacan’dan Erdoğan’a ‘Kanal İstanbul’ çağrısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Babacan'ın gündeminde ‘çevre kirliliği' vardı.

“HÜKÜMET KAYDA DEĞER HİÇBİR TEDBİR ALMIYOR”

“Marmara Denizi'nin feryadını dillendirmek için bugün huzurlarınızdayım” ifadelerini kullanan Babacan, “Ülkemizin iç denizi olan Marmara aylardır müsilaj, yani diğer adıyla deniz salyası artışıyla alarm sinyalleri veriyor. Görüntüler içler acısı. Onlarca senedir evsel atık sularının ve sanayi atık sularının hiç arıtılmadan veya yetersiz arıtmayla denize boşaltılması sebebiyle Marmara Denizi hızla kirleniyor. Öte yandan da iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın hem bugünlerimize hem de yarınlarımıza yönelik tehdidine karşı ise hükümet kayda değer hiçbir tedbir almıyor” şeklinde konuştu.

“ÖNLEM ALINMAZSA MARMARA DENİZİ GERİ DÖNÜLMEZ BİR ZARAR GÖRECEK”

Marmara Denizi'nin “hunharca” ve “sorumsuzca” çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Babacan, “Konunun uzmanları uyarıyor; şu anda Marmara Denizi'nin altında, dibinde bir ölü tabaka oluşmaya başlamış durumda. Derinlerde yalayan balıklar ve diğer pekçok canlı türü ölüyor, yok oluyor. Eğer derhal önlem alınmazsa Marmara Denizi'nin ekosistemi geri dönülmez bir zarar görecek. Balıkçılık ve turizm sektörleri ise büyük bir risk altında” açıklamasında bulundu.

“İKTİDAR GÜNLÜK BOŞ TARTIŞMALARA VAKİT HARCIYOR”

İktidarın, konuya ilişkin önlem almamasına tepki gösteren Babacan, “Yarınlarımız elimizden adeta kayıp giderken, iktidarsa günlük boş tartışmalarla vakit harcıyor, aylardır bu konuyu görmemezlikten geliyor. Ben buradan, iktidarı acil önlem almaya çağırıyorum. Buradan hükümete sesleniyorum: Marmara Denizi'ne sahipsiz çöplük muamelesi yapmaktan vazgeçin. Bu ülkenin doğal kaynaklarına saygı duyun, doğaya saygı duyun. Atık yönetimini yeniden yapılandırın. Bunlar somut acil tedbir önerilerimiz. Sanayi tesislerinin ve belediyelerin tam arıtma yöntemine geçmesini sağlayın. Marmara Denizi'ne dökülen atık suların tamamını ileri biyolojik arıtmadan geçmesini zorunlu hale getirin. Atık su arıtma tesislerinde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi için yatırım yapın” çağrısında bulundu.

“ÇALIŞTAY İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL Mİ?”

Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

* Bir çalıştay yapacaksanız yapın ama bu söylediklerime, çalıştayın sonuna kadar beklemenize gerek yok. Bunları hemen yapabilirsiniz. Marmara Denizi bu hale geldikten sonra çalıştay için çok geç değil mi? İş işten geçtikten sonra, Marmara Denizi ölümle karşı karşıya geldikten sonra çalıştay için geç değil mi?”

“KANAL İSTANBUL PROJESİNDEKİ İNADINIZDAN ARTIK VAZGEÇİN”

Erdoğan'a seslenen Babacan, “Tamamen rant gözlüğüyle baktığınız Kanal İstanbul Projesi'ndeki inadınızdan da artık vazgeçin. Bilim insanları endişelerini sürekli dillendiriyorlar, feryat ediyorlar. Madem iş işten geçtikten sonra çalıştay yapmaya başlıyorsunuz, diyorum ki, bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Ama sadece yandaşları davet etmeyin bu çalıştaya. İstanbul hepimizin. İstanbul sadece bir kişinin duygularıyla yönetilen bir şehir olamaz ki. Akıllı hareket edin, bilimin ışığında karar verin, rant dürtülerinin esiri olmayın. Çalıştayları çevre katliamından sonra, ‘ne yapacağız şimdi'yi tartışmak için toplamayın. Geri dönülmez yollara girdikten sonra toplantılar yapmanın bir kıymeti yok. Gelin yol yakınken durun” dedi.

“İHANETİ İTİRAF EDEN AMA HÂLÂ VAZGEÇMEYEN BİR ZİHNİYET”

“Çalıştay yapacaksanız, çevre katliamını daha işin en başında önlemek için, tedbirler almak için yapın” ifadelerine yer veren Babacan, “Doğaya sadece rant gözlükleriyle bakan bu zihniyet, İstanbul'a ihanet ettiğini itiraf edenlerin zihniyetidir. Bu zihniyet, ihaneti itiraf eden ama inadından hala vazgeçmeyen bir zihniyettir” diye ekledi.