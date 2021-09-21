Bahçeli: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamalarda bulundu. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

* Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Bay Kemal ve İttifakları’ belgeselinin ilk bölümünde ‘Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz’ sözleri, temelsiz Sezai'nin de bu çürük sözlere cevaben “demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır” mesajı kimin kimlerle beraber olduğunun itirafı ve ispatı niteliğindedir.

* HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. CHP yönetimi siyasi ikbal ve istikbalinin çürük şifrelerini Kandil mağaralarının pespaye karanlığında bulmak üzere harekete geçmiştir

* HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir. Bu yalın gerçeği bilmemek, görmemek, afişe etmemek hem ayıplı bir siyaset örneği, hem de bölücü hedeflere siperlik yapan, terörist niyetlere müsamahalı ve muhabbetle bakan terör seviciliktir.

“KÜRT SORUNU DİYE BİR SORUN YOKTUR”

* Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir.

* CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İP ile birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil'den İmralı'ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır. Kılıçdaroğlu'nun iradesi rehin alınmış, vicdanı haczedilmiştir.

* Sevr Anlaşmasını imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki ismi CHP'li Ünal Çeviköz'dür. CHP, Türkiye'nin egemenlik haklarını, tarih çıkarlarını sömürgecilerin bakış açısıyla ele alan bir çarpıklığın, bir hezeyanın pençesindedir.

* Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye düşmanlarının siyaset ayağına, kiralık işbirlikçilerine, demokrasi fanusuna saklanmış vatan ve millet karşıtlarına sonuna kadar direnecek, kurulmuş tuzakları bozarak milli istiklal ve istikbal haklarını fedakarca savunacaktır.