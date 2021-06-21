Bakan ‘durdurulsun’ demişti, mahkemeden inşaata devam kararı çıktı

24 Ocak 2020’de 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ’da 41 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bina yerle bir olmuş, binlerce bina ise ağır hasarlı hale gelmişti. Kentte deprem konutları yapılmaya devam edilirken, Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik ortaklığında 2019 yılında kent merkezinde yapımına başlanan ve tartışmalara neden olan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi inşaatı da sürüyor.

BAKAN KURUM, “DURDURULSUN” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz mayıs ayında deprem konutlarını incelemek amacıyla Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı süren 26 katlı inşaat çalışmasını incelemiş ve kat yüksekliğinin fazla olduğu gerekçesiyle inşaat çalışmasının durdurulması talimatını vermişti. Bakan Kurum'un talimatı sonrasında inşaat çalışması bir süreliğine durdurulmuştu. Firmanın, verilen kararı mahkemeye taşıması sonrasında ‘yürütmeyi durdurma kararı’ aldığı ve inşaat çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

MHP'Lİ ORTAK FİRMAYLA İLİŞKİSİNİ KESTİĞİNİ DUYURMUŞTU

SÖZCÜ'nün inşaat çalışmasının durdurulmasını duyurması sonrasında yeni bir gelişme yaşanmış ve projenin ortaklarından olan MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi inşaatı kompleksi inşaatını yürüten TETİŞ Yapı isimli firmayla herhangi bir ticari bağının kalmadığını belirtmişti.

“FİRMA, MAHKEMEYE VERMİŞTİ DAVAYI KAZANMIŞLAR”

Konuyla ilgili görüştüğümüz Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, inşaat çalışmasının durdurulması sonrasında firmanın alınan karara itiraz için mahkemeye başvurduğu ve kazandığını belirterek şunları söyledi:

“Çalışmayı durdurma kararı sonrasında firma yürütmeyi durdurma kararı almak için mahkemeye vermişti. O davayı kazanmışlar. Kat yükseltmeden normal çalışmalarını yürütüyorlar. Zaten bu konuda son aşamaya gelindi. Projede ne yapılacak, nasıl bir yol izleneceğine dair karar alınacak. Bu da netleşince inşallah sıkıntı kalmayacak.

“BAKANIMIZIN TALİMATLARI AŞILMIYOR”

“Bakanımızın, 26 kat olan binanın tıraşlanması talebiyle ilgili bir bilgi kirliliği var. Zaten bizim projemiz 25 kat artı dubleks. Mimari projede olan kat yüksekliğine zaten riayet edilmiş. Bakanımızın talebi diğer bloklarında daha belli bir seviyede tutulmasıydı.

Bakanımız, ‘Burası deprem bölgesi bunu belli bir seviyede tutun' demişti. Onunla ilgili çalışmalar yürütülüyor zaten. Bakanımızın dediğinin üstü kat anlamında da zaten kat yükseltilmesi yapılmadı. Şu an bakanımızın talimatlarının aşmayan bir şekilde çalışmaların devam etmesi söz konusu.”

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODA BAŞKANI: BU KADAR YÜKSEK KATLI BİNA YAPILMASI HATADIR

Bölgenin her daim deprem üretebilecek bir yer olmasından dolayı kentte 26 katlı bir binanın yapılmasının hata olduğunu belirten Elazığ İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hıdır Kaya ise, “2016 yılında çıkan imar revizyon planı tamamen bir rezalet bundan dolayı her yere 10-12 kat verildi. Kaldı ki 26 kat önlem alabilirsen zemin iyileştirmesi yapılırsa olabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bu bölgede 12 kat yapıldığını bilmiyor muydu? Şu an inşaatı süren yerde köy hizmetlerinin lojmanlarını vardı ve hepsi 5 katlıydı. Bunlar da sadece rant sağlamak için 26 kata izin verdiler. Neye göre izin veriyorsunuz? Manası nedir bunun? Sonrasında ise metrekare yeşil saha bırakmıyorsunuz. Bölgemiz her daim büyük deprem üretecek bir şehir. Doğu Anadolu fayından ötürü. Onun için burada bu kadar yüksek katlı bina yapılması hatadır. Bu durumu tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL TESİS, SPA MERKEZİ, KAPALI YÜZME HAVUZU…

Bu yılsonu bitmesi planlanan projenin içerisinde ise şunlar olacak;

21. 500 metrekare kapalı otopark,

Bay bayan ayrı olmak üzere yarı olimpik kapalı yüzme havuzu,

Bay bayan ayrı olma üzere spa merkezi, hamam ve fitnes salonu,

11. 500 metrekare peyzaj alanı, sosyal tesis ve çocuk kreşi,

71.000 metrekare inşaat alanı,

750 araçlık kapalı otopark.