Bakan Koca’dan corona salgınıyla ilgili kritik açıklamalar! Mu varyantı İstanbul’da

Coronayla mücadelede vaka ve vefat sayıları kritik seviyelerde seyrediyor. Virüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de yapılan aşı sayısı 100 milyonu geçerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Mu varyantı hakkında Bakan Koca, "Mu varyantı 2 vaka var. Bunlar İstanbul'da ve ayakta takip ediliyor. Ağır bir vaka olduğu söyleniyor ancak bizim takip ettiğimiz vatandaşlarımızda bu durum söz konusu değil" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak “rutin seyrin dışında” bir konuşma yapacağını belirtti. Saat 18.00’de kameralar karşısına geçen Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Yüz milyon doz, 84 milyona hayırlı olsun. Yüz milyonuncu doz aşı Kocaeli Gebze’de bir hastanede yapıldı. 36 yaşındaki yurttaşımıza, aşıyı uygulayan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yüz milyon doz ortak ve büyük bir başarının adıdır.

* Yüz milyon doz için milyonlarca insan karar verdik, hareket geçtik. Yüz milyon doz aşıda katkısı olan herkesi kutluyorum. Yeri geldiğinde yüksek yaylalara çıkan, tarlalara giden, aylarca dağ, tepe demeden görev yapan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

* Toplumun sevgisini kazanmış, aşı konusunda örnek olan kişilere destek için minnettarlığımızı belirtiyorum. Bizler 84 milyon daha da güçlü bir dayanışmayı, birlik ruhunu sağlayabiliriz. Bugün ortak hedefimiz olan toplum bağışıklığı için gücümüzü büyütme günüdür.

“100 MİLYON DOZUN ÜZERİNDEYİZ”

* Şu dakikalar itibarıyla yüz milyon dozun üzerindeyiz. 18 yaş üzeri aşı oranı yüzde 82. İkinci doz aşıyı olma oranımız yüzde 63,8. Yüz milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Toplum bağışıklığı aşı dozlarının tam olmasıyla alakalıdır. Henüz ilk doz aşısını yaptırmayan 11,3 milyon kişi bulunuyor. İlk doz aşının tek başına koruyuculuğu yok, biz aşı sürecimizi ilk doz ile başlatmış bulunuyoruz.

* İlk doz ilk adımdır. İlk adımdan sonuç almayı bulmak yanlış olur. Bir noktaya daha değinmekte yarar görüyorum. Aşılarımızı tamamlar tamamlamaz virüse karşı vücudumuz hemen güç kazanmaz. Tamamlayıcı doz üzerinden 2 hafta geçmelidir. Hastanelerimizdeki aktif vakaların yüzde 90’u aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir.

“6 MİLYON İNSANIMIZ HATIRLATMA AŞISI YAPTIRACAK”

* Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2’den azdır. Yaklaşık 6 milyon insanımız hatırlatma aşısı yaptıracak. Gündemimiz Covid-19’a karşı yüz milyon doz başarısı.

* Yüz milyon doz aşıya rağmen dünkü tabloda vaka sayısı neden 23 bin 914’dü. Bilimin tespit alanı dışında kalanlar hariç her sorunun cevabı var. Bu soruya karşılık olarak, tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Tam dozda sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz. Tedbirleri eski ciddiyetle sürdürmüyoruz.

* Çözüm tam doz aşıdır. Size şu önemli noktayı arzetmek istiyorum. Aşılarımızı birlikte, hızlı bir şekilde tamamlamak hepimizin yararınadır. Bir kısmımız aşılarımız olur, diğer kısmımız aşılarımızı ertelersek başarımız azalır. Hepimiz tam aşılı olmalıyız. Toplumu salgına karşı güçlü kılmalıyız. Yüz milyon dozun önümüze koyduğu hedef de budur.

* 13 Ocak’ta başlayan ve bugün yüz milyon doza ulaşan aşı seferberliğinin bugüne ulaşması büyük güç istiyor. Aşıları olmakla kalmamalıyız, birbirimize aşıyı hatırlatmalıyız. Toplum bağışıklığı için gelin aramızda birlik ve beraberlik kuralım. Aşı olan riski herkes için azaltır. Sizleri birlik ve beraberliğe davet ediyorum.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

* Yerli aşımız Turkovac, acil kullanıma başvuracak aşamaya geldi. Turkovac aşılarımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.

MU VARYANTI

*Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin bir farklılığı yok. Yani varyantlara karşı da bizim aşı olmamız gerekiyor.

*Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maskemizi ihmal etmemiz gerekiyor, mesafe noktasında hassasiyetimizi korumamız gerekiyor.

*Bizim açımızdan, bilimsel açıdan özellikle varyantların varlığı, nasıl tedbir alınması gerektiği önemli. Toplumda yüzde 90’ın üzerinde delta varyantı var. Toplum ağırlıklı olarak delta varyantı taşıyor.

*Mu varyantı 2 vaka var. Bunlar İstanbul’da ve ayakta takip ediliyor. Ağır bir vaka olduğu söyleniyor ancak bizim takip ettiğimiz vatandaşlarımızda bu durum söz konusu değil.

AŞI KARŞITLIĞI

Ben bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. En fazla aşıyı ertelemiş olanlar olabilir. Aşılama oranımız her geçen gün artıyor. Dünyada 8. sıradayız. Zannediyorum kısa sürede Almanya’yı da geçeceğiz. Son 3 aydan buyana neredeyse her gün 100 binde en çok aşı yapan ilk üç ülke içerisindeyiz. Bu anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyorum.

SAHTE AŞI AÇIKLAMASI

*Biz aşıları kimlerin yapması gerektiğini biliyoruz. Kime izin verdiğimizi biliyoruz. Bu aşıyı yaptıran birimleri yakın takip ediyoruz dijital ortamda.

*Bununla ilgili şu an somut bir istismarın yapıldığı bilgisi bize gelmedi. Bununla ilgili olacağını düşünmek istemiyorum.

*Olursa da yapılması gereken uygulamadan çekinmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.